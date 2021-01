"Stellen Sie endlich Planbarkeit her"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In einem offenen Brief haben sich Stadt- und Kreiselternbeiräte - darunter auch der Kreiselternbeirat Lahn-Dill - an den hessischen Kultusminister Alexander Lorz gewandt. Ihre Forderung: Die Eltern brauchen in der Corona-Krise verlässliche Aussagen und frühzeitige Informationen. Auch beim Thema Technik und Internet in Schulen muss nachgebessert werden, sagt Kreiselternbeiratsvorsitzender Holger Pagels aus Wetzlar.

"Lernstand erreicht längst nicht Vor-Corona-Niveau"

"Seit zehn Monaten werden Entscheidungen in Bezug auf die Öffnung und Schließung von Schulen ad hoc getroffen", kritisieren die Elternvertreter in dem Brief. Bereits mehrfach hätten sie darauf hingewiesen, dass dies für Eltern schwieriger umzusetzen sei, als wenn "endlich ein solider Stufenplan, der sich an Kennzahlen orientiert, erarbeitet und kommuniziert" würde. Damit könnten Entscheidungen ein Stück weit vorhersehbarer und planbarer gestaltet werden.

"Ob Sie die Stufen an die 7-Tages-Inzidenzen, Todesfälle, Kapazitäten der Intensivbetten oder welche Kombination aus Kennzahlen koppeln, ist dabei für uns zweitrangig. Aber bitte stellen Sie endlich eine Planbarkeit her", so die Forderung.

Die Eltern - insbesondere berufstätige Eltern von Schülern der Klassen 1 bis 6 - bräuchten gegenüber ihren Arbeitgebern verlässliche Aussagen.

Das Aussetzen des Präsenzunterrichts für diese Klassen klinge auf den ersten Blick nach einer guten Idee, um den Eltern die Wahl zu lassen, die Kinder in die Schule zu schicken, keine Notbetreuung regeln zu müssen und die Kinder dauerhaft in der Schule zu haben. Und die Kinder zuhause zu lassen, deren Familien mit dem Distanzunterricht gut zurechtkommen. Dabei sollen die Kinder im Distanzunterricht den gleichen Unterrichtsinhalt erhalten wie die Kinder im Präsenzunterricht.

"Sie beschließen das Unmögliche: Wie sollen die Schüler vor Ort und Zuhause gleichermaßen qualitativen Unterricht erhalten, wenn ein Streamen des Unterrichts an so vielen Hürden scheitert?", heißt es im Brief. Schon allein an der Technik hapere es: Viele Schulen hätten kein so starkes Internet, dass mehrere Videokonferenzen gleichzeitig stattfinden könnten, berichtet Holger Pagels.

Zudem sei die Zustimmung aller Kinder in der Schulklasse erforderlich, Lehrer müssten ihre privaten Endgeräte benutzen, teilweise scheitere das Streamen auch am "Unwillen" mancher Lehrer. "Verbindlicher Online-Unterricht, dort, wo die technischen Gegebenheiten von Seiten der Schulen vorhanden sind, muss von Ihnen angeordnet werden", fordern die Eltern deshalb von Lotz.

Es gebe gute Vorschläge, wie der Distanzunterricht gestaltet werden könne. Da diese jedoch für die Lehrkräfte nicht verpflichtend seien, würden sie nur spärlich umgesetzt. "Der Lernstand erreicht mit den jetzigen Methoden, technischer Ausstattung und zeitlicher Taktung, bei Weitem nicht das Vor-Corona-Niveau", kritisieren die Elternvertreter.

Es sei über die Sommerferien die Aufgabe der Schulen gewesen, Konzepte zu erstellen, wie der Unterricht in den drei Szenarien - Präsenzunterricht, Wechselmodell, Distanzunterricht - fortgesetzt werde.

Man habe Rückmeldungen von vielen Elternbeiräten, "dass die Elternvertreter hierzu nicht einbezogen worden sind und aktuell nicht einbezogen werden oder die Schule beziehungsweise Lehrer die Konzepte gar nicht umsetzen". Deshalb wolle man darum "bitten, die Schulämter aufzufordern, die Konzepte der Schulen zu prüfen und in den Dialog mit den Elterngremien zu gehen, um sicherzustellen, dass diese auch eingehalten werden".

Wie geht man mit Jahrespraktikanten um?

Auch gelte es, weitere Fragen zu klären, zum Beispiel, was mit den Abschlussklassen passiere. "Neben den Haupt- und Realschulklassen gibt es noch jede Menge Schulformen, bei denen dies geklärt werden müsse.

"Das Problem des Stoffes der Abschlussklassen lässt sich unseres Erachtens nicht dadurch lösen, dass die Anforderungen heruntergenommen und die Kerncurricula kurzfristig für den aktuellen Jahrgang angepasst werden, denn dadurch verlöre der ganze Abschluss an Wert", kritisieren die Eltern.

Weitere Fragen brennen ihnen auf den Nägeln: Wie werden Noten gebildet? Wie ist die Regelung bei Jahrespraktikanten? Wie werden Kinder unterstützt, die den sozialen Anschluss und den Anschluss in ihrer Bildung verlieren?