Sternsinger besuchen das Neue Rathaus

WETZLAR - "Caspar, Melchior und Balthasar" waren in Begleitung von Kaplan Lucas Eduard Weiss, Katholische Pfarrei Unsere Liebe Frau Wetzlar, im Neuen Rathaus bei Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) zu Gast, um dem Rathaus und allen Mitarbeitern Gottes Segen zum neuen Jahr zu überbringen und nach altem Brauch den Segensspruch "Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus" an die Eingangstür des Rathauses zu schreiben. "Gerne habe ich auch in diesem Jahr die Sternsinger empfangen, um die Spendenaktion, die unter dem Motto "Gesund werden, gesund bleiben - ein Kinderrecht weltweit" zu unterstützen", betonte Wagner. Er dankte den Sternsingern für ihren Einsatz und zeigte sich erfreut, dass ein Teil der gesammelten Spendengelder auch in diesem Jahr der Wetzlarer Organisation Netz zugutekommt, um die Aktion "Mit Bildung aus der Armut" zu unterstützen.