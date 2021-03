"Stichwahl wird kein Selbstläufer"

Einer dieser beiden wird nach der Stichwahl am 28. März Oberbürgermeister von Wetzlar für die kommenden sechs Jahre sein: Mit fast 50 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang geht Amtsinhaber Manfred Wagner (SPD, links) als Favorit in die zweite Runde. CDU-Kandidat Michael Hundertmark erhielt am Sonntag knapp 26 Prozent der Stimmen. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Wie knapp die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl in Wetzlar ausgegangen ist, verdeutlicht eine Zahl: Bei 16 900 gültigen Stimmen hätten 8451 für einen Sieg gereicht. Amtsinhaber Manfred Wagner (SPD) vereinigte 8348 Stimmen auf sich, also genau 103 zu wenig.

Weil es nicht gereicht hat, tritt der amtierende OB am 28. März bekanntlich in der Stichwahl gegen Michael Hundertmark (CDU) an. Der 33-jährige Herausforderer ist im ersten Wahlgang auf Platz zwei gelandet, er erhielt 4397 Stimmen, also rund 4000 weniger.

Klare Sache, oder? "Man muss sich davor hüten, zu glauben, dass die Stichwahl ein Selbstläufer ist", sagt Politikwissenschaftler Norbert Kersting von der Universität Münster. "Gerade ein großer Vorsprung kann trügerisch sein, weil die Wähler des Favoriten dann davon ausgehen, dass sie nicht mehr zur Wahl gehen müssen, weil die Sache klar ist."

Anzahl der Wahlbezirke bleibt unverändert

Und so ist für Kersting vor der Stichwahl Mobilisierung das zentrale Stichwort - sowohl für Wagner, als auch für Herausforderer Hundertmark. Dass der Amtsinhaber im ersten Wahlgang nicht gewonnen habe, könnte die Kräfte aufseiten der CDU und im gesamten konservativen Lager bündeln, erläutert Kersting. "Auf der Herausfordererseite hat man jetzt Rückenwind bekommen, weil man sieht: Der Amtsinhaber hat keine Mehrheit hinter sich. In der Stichwahl gilt für beide Seiten: Mobilisierung ist das A und O."

Normalerweise wird bei Stichwahlen eine geringere Beteiligung beobachtet. Im Fall der Wetzlarer OB-Wahl aber könnte Corona eine Rolle spielen und die Wahlbeteiligung oben halten. Im ersten Wahlgang haben rund 60 Prozent der Wähler per Brief abgestimmt. Sie alle erhalten nun automatisch auch für die Stichwahl ihre Briefwahlunterlagen zugeschickt. Im Wahlamt geht man derzeit davon aus, dass die Briefwahlunterlagen ab Ende der Woche zugestellt werden.

Wer im ersten Wahlgang noch persönlich gewählt hat und nun auf die Briefwahl umschwenken will, kann dies online auf wetzlar.de oder persönlich im Stadtbüro beantragen.

Die Wahlbezirke bleiben laut Wahlleiter Tobias Wein für die OB-Stichwahl unverändert. Es wird also 30 Präsenz- und 18 Briefwahlbezirke geben. Der Wahlausschuss wird die Ergebnisse vom vergangenen Sonntag in seiner Sitzung am Freitag, 19. März, offiziell feststellen. Unabhängig vom Ergebnis der Stichwahl wird Manfred Wagner noch bis Ende November im Amt sein. Seine aktuelle Amtszeit läuft bis zum 26. November.

Kersting geht davon aus, dass die Wähler der im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten sich tendenziell dem politisch nahesten Kandidaten zuwenden, falls sie wieder wählen gehen. So würden Anhänger von Hermann Schaus (Linke) eher SPD wählen. Wer im ersten Wahlgang zum Beispiel bei Christoph Wehrenfennig (FDP) sein Kreuz machte, wähle nun eher CDU-Mann Hundertmark.

Auch für die nun kommende Stichwahl lohnt sich die Nutzung des Kommunalwahlchecks der Universität Münster und der WNZ. Auf kommunalwahlcheck.de/wetzlar können die Wähler 30 Thesen zu wichtigen Themen der Stadt bewerten und hinterher vergleichen, wie sehr die eigene Position mit der Positionierung von Manfred Wagner und Michael Hundertmark übereinstimmt. Dieses Angebot haben laut Kersting bisher rund 5000 Wähler genutzt.