Straßenbau: Verzögerungen durch Corona-Krise denkbar

Drei Brücken werden im Bereich der A 45 neu gebaut: Die Talbrücken Kalteiche (bei Haiger) befindet sich derzeit im ersten Bauabschnitt. Mitte 2020 soll die Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg fertig sein. Dann folgen Abbruch und Neubau der zweiten Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund. Die Arbeiten an der Brücke Marbach (bei Dillenburg) sollen Anfang 2021 fertig werden, der Ersatzbau der Onsbach-Talbrücke (bei Sinn) im Jahr 2023. Bereits Ende April soll die Fahrbahnsanierung zwischen der Landesgrenze NRW und der Talbrücke Kalteiche in Fahrtrichtung Hanau fertig sein.

Ebenfalls auf der A 45 wird die Talbrücke Kallenbach bei Herborn verstärkt. Die Vorarbeiten haben im März begonnen. Anfang des nächsten Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Auch der Ausbau der B 49 geht weiter. Der neunte Bauabschnitt zwischen den Anschlussstellen Tiefenbach und Leun soll bis Anfang 2021 fertig sein.

Bei Wetzlar-Garbenheim werden auf der B 49 die Brücke über die Garbenheimer Bahnhofstraße sowie die Brücke über die Auf- und Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Garbenheim saniert. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres fertig werden.

Ebenfalls an der B 49 finden Arbeiten zur Verstärkung der Taubensteinbrücke statt. Die Vorarbeiten sind bald abgeschlossen, weitere Arbeiten folgen in der zweiten Hälfte von 2020 und dauern rund zwei Jahre.

Gebaut wird auch auf der B 255 (Bau einer neuen Ampelanlage bei Herborn-Seelbach), der L 3042 (Sanierung zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain) und der K 7 (Sanierung der Ortsdurchfahrt von Eschenburg-Eibelshausen)