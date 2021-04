Straßenbeleuchtung in ganz Wetzlar ausgefallen

In Wetzlar ist am späten Donnerstagabend die Straßenbeleuchtung ausgegangen. Polizei und Energieversorger haben sich dem Problem gemeinsam gewidmet. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Gegen 21.05 Uhr ging Donnerstagabend beim mittelhessischen Polizei-Führungsdienst in Gießen eine Meldung ein, mit der man kurz vor der Ausgangssperre nicht gerechnet hatte: Keine "Corona-Partys", keine Provokationen, sondern ein kompletter Ausfall der Straßenbeleuchtung in Wetzlar wurde gemeldet.

Was die Polizisten aus der Nachbarstadt mit kurzer Verzögerung erfuhren, war den Bewohnern Wetzlars wenig überraschend schon etwas früher aufgefallen - in den Sozialen Medien wurde die Ursache des Ausfalls bereits heiß diskutiert.

Der Energieversorger enwag verwies auf Nachfrage von mittelhessen.de auf die Wetzlarer Polizei, diese konnte der Flut an Anrufen auf die Dienststellen-Nummer aber kaum nachkommen. Wichtig jedoch: Die Notrufnummern wie der Polizeinotruf 110 sind und waren zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt, sie sollen aber wie immer nur im Notfall genutzt werden.

Der Energieversorger sei bereits an der Lösung des Problems dran und das Problem weiter kommuniziert, die Bevölkerung müsse sich also keine Sorgen machen, ließ der Führungsdienst im beleuchteten Nachbarort Gießen abschließend verlauten. Um eine passende Verdunkelung zur einsetzenden Ausgangssperre habe man sich also nicht bemüht, wie im Internet spekuliert worden war. Auch ein später Aprilscherz kann ausgeschlossen werden. Und nach etwas mehr als einer Stunde legte sich die Aufregung wieder: Rechtzeitig vor der Ausgangssperre war die Stadt wieder komplett beleuchtet.