Straßenmusikfestival Wetzlar feiert am Wochenende Premiere

WETZLAR - Das Frühlingserwachen war einmal. Mit neuem Konzept und einem ganzen Paket an Veranstaltungen soll an diesem Wochenende mit dem ersten Wetzlarer Straßenmusikfestival die Stadtfest-Saison in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag eröffnet werden. Was es alles zu sehen und zu hören gibt: ein Überblick.

Straßenmusikfestival

Im Zentrum des Wochenendes steht die Premiere des Straßenmusikfestivals am Sonntag. Bands, Duos oder Solisten verschiedener Genres aus der Region haben sich angemeldet und wollen alle den besten Auftritt hinlegen. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine professionelle Studioaufnahme im Wert von 500 Euro.

Die angemeldeten Formationen (siehe Kasten) treten dabei live ab 14 Uhr an fünf verschiedenen Spielorten (Domplatz, Eisenmarkt, Schillerplatz, Erbsengasse und Langgasse) unplugged oder mit einem kleinen Verstärker auf und versuchen, mit ihrer Musik das Publikum zu überzeugen. Nach einer Stunde wechselt der Spielort. An allen Spielorten findet jeweils eine Publikumsabstimmung statt.

Die Bands und Formationen mit den meisten Stimmen, treten gegen 17 Uhr auf dem Domplatz im Finale gegeneinander an. Hier kürt eine Jury aus Fachleuten und Musikbegeisterten die Gewinner. Unterstützt und moderiert wird das "1. Straßenmusikfestival in Wetzlar" vom Evangeliumsrundfunk, kurz ERF.

DIE TEILNEHMER DES FESTIVALS Spielorte sind ab 14 Uhr auf dem Domplatz, Eisenmarkt, Schillerplatz, Erbsengasse und LanggasseBereits ab 13 Uhr werden die Teilnehmer auf der Bühne am Domplatz kurz vorgestellt. Mit dabei sind ins gesamt zwölf Formationen: Kim; Tonebridge, OutbackJazz; Alexey Bobylev; Old Sheep Streetband; WvO Street Band; Fogel F; KuHaMa; Penni Jo; Rüdiger Schiller; AK-Official; Mano Di Bango. Das Finale startet ab 17 Uhr auf dem Domplatz.

Auftakt auf dem Domplatz

Zum Start und als Vorgeschmack für das Straßenmusikfestival spielen bereits am Samstag ab 18 Uhr die Bands "Fragile" und "Lahn Dill Spätlese". Hinter "Fragile" steht eine Musikschul-Band die Songs von Supertramp, Journey und vielen anderen covern und die Oldie-Band "Lahn Dill Spätlese" in der die Lehrer der Musikschule Schlager, Oldies und Pops der 50er - 70er zum Besten geben.

Bunter Betreiber-Markt

Am Wochenende werden zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt knapp 30 Verkaufsstände in Altstadt, Langgasse und Bahnhofstraße aufgestellt. Dort wird eine Mischung aus Schmuck, Bekleidung und Handtaschen, Süßwaren, Heimtextilien und Kunsthandwerk angeboten sowie Essen und Trinken.

Aktionskünstler

Begleitend zum Straßenmusikfestival werden am Samstag (zwischen 11 und 16 Uhr) und Sonntag (zwischen 13 und 18 Uhr) Straßen- und Aktionskünstler an unterschiedlichen Orten in Altstadt, Langgasse und Bahnhofstraße in der Stadt unterwegs sein.

Für die Kleinsten sind in der Langgasse und in der Bahnhofstraße - ebenfalls am Samstag zwischen 11 und 16 sowie Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr - Spiel- und Bastel-Stationen aufgebaut, die vom Team der Zirkusscheune um Michael Rogalla betreut werden. Diese Spiel- und Bastelstationen richten sich an Kinder ab drei Jahren.

Goethe-Sommer

Außerdem wird der offizielle Startschuss des Wetzlarer Goethesommers an diesem Wochenende gefeiert. Los geht es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Domplatz. Vor 250 Jahren weilte Goethe in Wetzlar, was mit einem Veranstaltungsprogramm den ganzen Sommer über gefeiert wird.

THW-Aktions-Areal

Der Ortsverband Wetzlar des Technischen Hilfswerks, einer der größten Verbände Hessens, zeigt an diesem Wochenende seine Ausrüstung, wie sie im Katastrophenfall zum Einsatz kommt. Das THW-Aktions-Areal ist in der südlichen Bahnhofstraße (vom Buderusplatz bis zur Eduard-Kaiser-Straße). Vor Ort wird der Bergungszug, die Wasserschaden-Pumpengruppe, der Elektroversorgung sowie eine Reihe von Einsatzfahrzeugen präsentiert. Darüber hinaus wird das THW seinen Kletterturm aufbauen, es gibt eine Hüpfburg und es wird die Bobby-Car Staffel dabei sein. Zum Einsatz kommt auch die THW-Feldküche in der Erbsensuppe für die Gäste gekocht wird.

In einem Info-Pavillon können sich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene über die Arbeit informieren und wie man sich im THW engagieren kann.

Verkaufsoffener Sonntag

Und natürlich laden die Wetzlarer Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein. Während der geplante verkaufsoffene Sonntag zum Gallusmarkt in 2021 kurzfristig gerichtlich gekippt wurde, dürfte zum Straßenmusikfestival nichts mehr dazwischenkommen. Diesmal hat die Stadt die entsprechenden Fristen eingehalten und die Veranstaltung angemeldet.