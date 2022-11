Strom vom Rathausdach: Stadt Wetzlar setzt auf Fotovoltaik

Die Solaranlage auf dem Dach des Wetzlarer Rathauses ist fertig und erzeugt ab sofort elektrische Energie. (© Pascal Reeber)

Wetzlar - Die Energiewende passiert nun mal nicht irgendwo. Sondern vor Ort. Ein gutes Beispiel findet sich nun, von unten nicht zu sehen, auf dem ausladenden Flachdach des Neuen Rathauses. Dort ist eine Fotovoltaikanlage installiert worden, die maximal 99,9 Kilowatt Leistung erbringen kann und damit, so die Prognose der Verwaltung, künftig 91.000 Kilowattstunden elektrischer Energie pro Jahr erzeugen wird.

Mit 77.000 Kilowattstunden soll der Großteil davon vor Ort verbraucht und der Rest ins Netz eingespeist werden. In Betrieb gehen soll die Anlage Anfang 2023. Die Stadt investiert insgesamt rund 231.000 Euro, erhält allerdings eine Förderung in Höhe von 175.000 Euro, sodass der Eigenanteil bei nur noch 55.000 Euro liegt. Übrigens: Das Rathaus mit seinen vielen Büros und Rechnern ist ein Großverbraucher der Stadtverwaltung. Pro Jahr werden im früheren Verwaltungsgebäude der Firma Leitz etwa 562.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, so viel wie in 140 Vier-Personen-Haushalten.