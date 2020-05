Stromausfall in Wetzlar

Symbolbild. Foto: Jan Woitas/dpa

WETZLAR - In Teilen Wetzlars ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Laut Enwag-Geschäftsführer Detlef Stein ist aktuell noch unsicher, wann genau die Störung auftrat und wie viele Haushalte betroffen seien. Klar sei, dass die Neue Wohnstadt bis hinunter zur Altstadt sowie Dutenhofen und Münchholzhausen betroffen seien - letztgenannte Stadtteile seien mittlerweile wieder am Netz.

Mitarbeiter der Enwag seien aktuell dabei, die Fehlerquelle einzugrenzen. Der letzte Vorfall dieser Art ist laut Stein schon einige Zeit her. Im vergangenen Jahr sei eine vergleichbare Störung nicht vorgekommen.

Weitere Informationen folgen.