Stromausfall: Kreishaus Wetzlar dicht

WETZLAR/HERBORN - Nach Bauarbeiten am Karl-Kellner-Ring sind am Freitag Kreishaus, Ampelanlagen und weitere Gebäude von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. Der stundenlange Stromausfall wirkt sich bis in die neue Woche hinein aus: Die Kreisverwaltung und ihre Außenstandorte bleiben am Montag, 27. September, geschlossen.

„Auf der Baustelle am Kreishaus wurden beim Bohren der Betonpfähle Mittelspannungskabel durchgebohrt“, erklärte Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag, am Freitagmittag auf Nachfrage dieser Zeitung. Beide Kabel, die zur Station Moritz-Hensoldt-Straße führen, mit der auch das Kreishaus versorgt wird, seien betroffen gewesen.

Neben dem Kreishaus sei auch die Ampelkreuzung Buderusplatz und Eduard-Kaiser-Straße von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. Die Polizei war zwischenzeitlich vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Die Firma Hensoldt war dagegen nicht betroffen.

„Wir versuchen jetzt, die Niederspannungskabel über die Kabelverteiler wieder in Betrieb zu nehmen“, berichtete Stein am Mittag. Auch werde versucht, eine der beiden Mittelspannungskabel zu reparieren. Die Reparaturarbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Um 17.17 Uhr stand die Stromversorgung nach enwag-Angaben wieder.

Der stundenlange Stromausfall hat Konsequenzen für die weitere Arbeit der Kreisverwaltung. Diese war mit all ihren Liegenschaften in Wetzlar, Herborn und Dillenburg weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen.

Zulassungs- und Führerscheinstelle bleibt zu

Durch den Stromausfall befanden sich die IT-Systeme der Behörde in einem Shutdown, teilte der Kreis mit. „Sämtliche Anwendungen und Systeme, mit denen die Kreisverwaltung arbeitet, müssen nun wiederhergestellt und getestet werden. Die Arbeiten laufen unter Hochdruck und werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen“, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Aus diesem Grund bleiben alle publikumsrelevanten Bereiche der Kreisverwaltung am Montag (27. September) geschlossen. Das betrifft auch die Zulassungs- und Führerscheinstellen in Wetzlar und Herborn.

Termine, die auf den Montag fallen, müssen ausfallen. Betroffene Bürger sollten sich laut Kreis direkt an ihre Sachbearbeiter wenden, um Nachholtermine zu vereinbaren.

Die Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises war nicht betroffen. Die Notrufnummer 112 ist erreichbar.