Student der TH Mittelhessen gewinnt Gründerwettbewerb

Mit seiner Handyhalterung fürs Fahrrad gewinnt Student Simon Josenhans den Gründungswettbewerb Ideeco der Technischen Hochschule Mittelhessen. Foto: THM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/WETZLAR - Dass Gäste und Jury des Gründungswettbewerbs Ideeco der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) die Idee von Simon Josenhans direkt vor Ort kaufen und mitnehmen konnten, mag ihm geholfen haben, den Sieg zu holen. Sein Produkt "Feschd" überzeuge aber vor allem "durch Prägnanz, Ausbaubarkeit und Nachhaltigkeit über Deutschland hinaus", sagte Markus Mietchen, Jury-Mitglied und Vertreter des Hauptsponsors, der Sparkasse Oberhessen. Er überreichte Josenhans einen Scheck über 4000 Euro, die der Tüftler vor allem in das Marketing zu seinem Handyhalter für das Fahrrad stecken will.

Lesen Sie auch: Nachtleben in Wetzlar: Clubs und Discos Fehlanzeige

Der Student am Gießener Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik war von allen zehn Finalisten im dritten Ideeco sicher am weitesten fortgeschritten. Seine bereits online erhältliche Handyhalterung optimiert er ständig weiter, verbessert Materialien, Nutzbarkeit und Optik. Sein Ziel: Eine "feschde" - übrigens eine Anspielung auf seine schwäbische Herkunft - Halterung für Handys an Fahrrädern, die einfach, flexibel und langlebig ist. Und die mittelfristig auf weitere Einsatzbereiche, etwa im Auto, ausgeweitet werden soll. Diese Idee präsentierte er bei dem Gründungswettbewerb und wies auch daraufhin, dass das Produkt vollständig "made in Germany" sei und dass der Verkauf Menschen in Entwicklungsländern Fahrräder finanziere.

IDEECO Zukunft gestalten und die großen Herausforderungen von heute und morgen, wie den Klimawandel, den demografischen Wandel, technologische Disruptionen u. a. als Chance zu begreifen. Genau hier setzt der THM Ideeco, der Ideencontest der THM an, um gemeinsam mit den Ideen junger Menschen Grenzen zu überschreiten und damit Probleme zu lösen und den Nährboden für Innovationen zu schaffen.

Mit seiner Handyhalterung fürs Fahrrad gewinnt Student Simon Josenhans den Gründungswettbewerb Ideeco der Technischen Hochschule Mittelhessen. (Foto: THM)

Regionalität und soziale Aspekte standen bei vielen der Gründungsideen im Fokus. Zwei Preise - für soziale Nachhaltigkeit und den von der Stadt Friedberg gestifteten Publikumspreis - holte etwa das Start-up "Hempgarden". Benita Deckmann und Charlotte Ludwig wollen aus Winternutzhanf Textilprodukte entwickeln. "Wir beleben eine jahrhundertealte Tradition wieder, wiesen sie auf Hessens ehemaligen Status als Zentrum der deutschen Hanfverarbeitung hin. Sie wollen den Hanf, den Landwirte als bodenverbessernde Zwischenfrucht anbauen können, im eigenen Unternehmen zu Stoffen verarbeiten, diese färben und zu Heim- und Gartentextilien veredeln. So sollen ökonomische, vor allem aber auch soziale Probleme in der textilen Wertschöpfungskette aufgebrochen werden.

"UniCake" für beste Präsentation ausgezeichnet

Für die beste Präsentation wurde die Idee "UniCake" ausgezeichnet: Kuchen als Versandgut. Luisa Gallardo und Maximilian Brechtel setzen auf eine ähnliche Nische wie Blumen- und Geschenkversand. Sie versprechen, haltbare und schmackhafte Kuchen innerhalb von zwei Tagen nach Bestellung an Kunden oder Beschenkte zu liefern, bei Bedarf individualisiert. Die Herausforderung ist, einen solchen Kuchen ohne ein Übermaß an chemischen Zusatzstoffen zu entwickeln: versandfähig, ohne zu trocken zu sein. Dass das gelingen kann, zeigte Brechtel an seinem Messestand, der viel Zulauf hatte.

Umweltfreundliche Trinkflasche als nachhaltigste Idee ausgezeichnet

Den Preis für die nachhaltigste Idee sprach die Jury dem Team "Green Bottle" zu. Tim Pfeifer, Niklas Frey, Dashiell Lahaj und Henning Schmuck setzen auf outdoor-affines Publikum, das für Wandern, Radfahren oder Wassersport eine umweltfreundliche Trinkflasche sucht. Ihre Flasche soll zu 70 Prozent aus Wiesengras aus dem Odenwald und zu 30 Prozent aus Bio-Kunststoff bestehen und mit einer speziellen, hauchfeinen Keramikbeschichtung die Befüllung auch mit heißen oder kohlensäurehaltigen Getränken erlauben. Mit der "Green Bottle" möchte das Team einen kleinen Teil der weltweit jährlich rund 585 Milliarden genutzten Plastik-Einwegflaschen ersetzen.

An einem ebenfalls massenhaft genutzten Produkt, nämlich beim Auto, setzt das Team von "Veac" mit Ardian Kulic und Carel Gegner an. Gegner berichtete von seinem eigenen Autounfall, bei dem er schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt auf die Befreiung durch die Feuerwehr warten musste. In modernen Fahrzeugen übersteht die Fahrgastzelle auch schwere Zusammenstöße - die Tür aber verkeilt sich häufig, sodass das Retten selbst mit hydraulischem Gerät zur Herausforderung wird. "Veac" hat einen automatischen Türschlosshalter entwickelt, der gemeinsam mit dem Airbag auslöst und die Tür in einem Sekundenbruchteil einen minimalen Spalt öffnet. Die Schutzwirkung der Tür bleibt erhalten, doch die Einsatzkräfte erhalten besseren Zugang.

Digitales Klemmbrett oder besonderes Bonbon auch unter den Ideen

Weitere Ideen waren Bonbons, die auf Heilkräutern beruhend eine Hilfe für Frauen mit Regelbeschwerden sein sollen, ein "digitales Klemmbrett" für kleinere Kfz-Werkstätten, eine integrierte Plattform für Arbeitgeber und Lehrlinge zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung im Handwerk und das Versprechen zweier junger Modellbahn-Fans, Kunden jedes gewünschte Eisenbahn-Modell in hoher Qualität aus dem 3D-Drucker liefern zu können.

Als Sponsoren unterstützten unter anderem Rittal, das Regionalmanagement Mittelhessen, der Sozialinnovator Hessen und der Wettbewerb Hessen Ideen den Ideeco 2022.

Lesen Sie auch: Rund um Waldaubach: Westerwälder Sagen kennenlernen

Schon vor den Präsentationen hatte Katja Specht, THM-Vizepräsidentin für Forschung und Lehre, den Final-Teams zugerufen, dass es an diesem Abend nur Gewinner gebe. "Wir dürfen in einer schwierigen Welt nicht immer nur das Negative sehen. Hier gibt es Menschen, die sich Gedanken machen um die Zukunft", sagte sie. Markus Mietchen, der bei der Sparkasse auf mehr als 400 Gründungsvorhaben im Jahr ein Auge hat, sagte: "Wir dürfen nicht mehr nur ans Geldverdienen denken, sondern müssen nachhaltigen Ideen mit Potenzial eine Chance zubilligen." Annekathrin Walter appellierte an das Durchhaltevermögen der Gründungswilligen: "Innovatoren passen häufig nicht ins System und stoßen auch auf Ablehnung", räumte sie sein. Doch wer an seine Ideen glaube, werde auch Erfolg haben.