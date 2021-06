StudiumPlus bietet digitale Pinnwand an

Jetzt teilen:

WETZLAR - Hessens Schulen benötigen ab dem Sommer ein neues, digitales Pinnwandsystem. Wegen datenschutzrechtlicher Bedenken läuft die Duldung von Produkten US-amerikanischer Softwarefirmen zum 31. Juli aus. Die Alternative zu "Padlet" (eine Software für eine digitale Pinnwand) und Co. könnte aus Mittelhessen kommen: Bei StudiumPlus in Wetzlar, dem dualen Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), wird im Auftrag des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien - StudiumPlus (CCD) seit einem Jahr die Entwicklung der Plattform Audimax vorangetrieben.

Audimax verfügt laut StudiumPlus über ein digitales Pinnwandwerkzeug, das den strengen datenschutzrechtlichen Anforderungen standhält. Praxistests durch Lehrkräfte und eine Grundschulklasse seien vielversprechend verlaufen. Das Entwicklerteam um Professor Frank Kammer sei ebenso wie die Auftraggeber davon überzeugt, kurzfristig "eine stabile, intuitiv nutzbare Lösung als Teil des Schulportals Hessen anbieten zu können".

Anwendungen mit

künstlicher Intelligenz

Digital ist die Zukunft an Schulen - auch über die Corona-Zeit hinaus, darin sind sich Experten einig. Mit dem Homeschooling haben digitale Pinnwände von US-Anbietern Einzug in den Unterricht vieler hessischer Schulen gehalten. Als Standardanwendung hat sich seit dem Frühjahr 2020 Padlet etabliert, auf der Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen und Zeichnungen abgelegt und geteilt werden können. Doch der hessische Datenschutzbeauftragte übt Kritik an der US-Plattform, die vorübergehende Duldung endet mit dem Schuljahr. Nach den Sommerferien soll für alle Schulen landesweit ein alternatives System zur Verfügung stehen.

Audimax ist laut StudiumPlus ein Softwarewerkzeug für die Unterstützung hybrider und digitaler Lehr- und Kollaborationsformen. Die Plattform vereine unterschiedlichste Kommunikationsmöglichkeiten und bringe einen "flexiblen, gestaltbaren Tages- und Wochenterminkalender für Kurse und Unterrichtsfächer mit". An der digitalen Pinnwand können Dokumente, Hausaufgaben, Aufgabenblätter, Tests, Links, Bilder oder Videos angeordnet werden. Videokonferenzen - aktuell ist das datenschutzkonforme System BigBlueButton Standard - seien mit zwei Klicks erreichbar. Technisch möglich seien mehrere parallele Gruppen-Konferenzen. Aufgaben und Tests könnten von den Schülern heruntergeladen, nach der Bearbeitung via Upload abgegeben und anschließend durch die Lehrkräfte korrigiert werden. Kammer: "Weitere Funktionen lassen sich auf Wunsch und je nach Bedarf ohne großen Aufwand integrieren." Vorstellbar seien in Zukunft auch Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und multimediale Unterstützung, die den Lehrkräften die Arbeit erleichtere.