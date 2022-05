StudiumPlus ist exzellent beim Hochschulranking

Ein Teilnehmer eines StudiumPlus-StudiengangsMaschinenbau: Die THM punktet in diesem Bereich beim jüngsten Hochschulranking. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

WETZLAR - Das duale Studienprogramm StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat beim Hochschulranking 2022/23 des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorragende Noten erhalten. Bei dem nach Angaben der THM umfassendsten und detailliertesten Ranking im deutschsprachigen Raum seien dieses Mal die Studierenden der dualen Bachelor-Studiengänge Bauingenieurwesen, Ingenieurwesen Elektrotechnik und Ingenieurwesen Maschinenbau zu ihren Erfahrungen befragt worden. Alle drei Studienangebote schafften es in die bundesweite Elite. Damit könne sich die THM im dualen Bereich über das beste Ergebnis aller Hochschulen in Hessen freuen, heißt es in ihrer Pressemitteilung.

Die Ergebnisse der Umfrage aus dem Wintersemester sind auf www.ranking.zeit.de zu finden.