StudiumPlus verabschiedet 107 Master-Absolventen

Wissenschaftsministerin Angela Dorn (stehend, 4.v.l.) gratuliert den 107 Master-Absolventen zusammen mit Oberbürgermeister Manfred Wagner (v.l.), dem Leitenden ZDH-Direktor Jens Minnert, dem CCD-Vorstandsvorsitzenden Uwe Hainbach, Landrat Wolfgang Schuster und THM-Präsident Matthias Willems. Foto: StudiumPlus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - 107 Master-Absolventen von StudiumPlus haben persönliche Glückwünsche von Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) bekommen. "Sie haben keinen einfachen Weg gewählt, und dafür haben Sie meinen Respekt", sagte sie beim Festakt in der Buderus-Arena Wetzlar. 96 haben in Wetzlar studiert und elf in Frankenberg. "Wir brauchen kluge Köpfe wie Sie", sagte die Ministerin Dorn, "im Angesicht der gegenwärtigen Herausforderungen dringender als jemals zuvor. Bleiben Sie stark und selbstbewusst und setzen Sie sich mit konstruktiver Kraft für die Gesellschaft ein."

"Wir sind sehr stolz auf Sie", freute sich der Leitende Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duale Hochschulstudien (ZDH), Professor Jens Minnert. Den Gratulationen schlossen sich unter anderem der Vorstandsvorsitzende des "Competence Centers Duale Hochschulstudien" (CCD), Uwe Hainbach, THM-Präsident Professor Matthias Willems, Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) an.

Stellvertretend für alle Absolventen blickten Natalia Ohr Gomez, Maximilian Rembiak und Patryck Szombierskip auf ihre Studienzeit zurück. Fabienne Watz warb für das Alumni-Netzwerk XPlus.

Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Zeugnisübergabe auf der Bühne. Dabei wurden auch die besten Absolventen des StudiumPlus-Jahrgangs 2022 ausgezeichnet. Bester Absolvent im Master-Studiengang "Systems Engineering" ist Manuel Wunderlich mit 1,0. Sein Partnerunternehmen ist die Weber Maschinenbau GmbH. Den Preis der Bender GmbH & Co. KG übergab Roman Schmattloch, Leiter der Unternehmensentwicklung. Mit der Note 1,1 schloss Tobias Pfeil sein Studium im Master "Technischer Vertrieb" ab. Er absolvierte dieses bei der Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH und nahm den Preis der Schunk GmbH von Personalleiter Steffen Friedrich in Empfang.

Preise für die

besten Absolventen

Gleich zwei Studierende erreichten die Note 1,0 im Master-Studiengang "Prozessmanagement". Ausgezeichnet dafür wurden Lea Birkenstock von der Gedat Gesellschaft für Datentechnik mit dem Preis des CCD aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden Uwe Hainbach und Marius Glasauer von der Brückmann Elektronik GmbH mit dem Preis der Hexagon Metrology GmbH aus den Händen von Felix Balzer.