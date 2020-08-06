Donnerstag,
06.08.2020 - 11:00
2 min
Sturm verursacht großen Schaden an Schule in Senegal
Rückschlag für den Aßlarer Verein "Karanjorro". Erst kürzlichen haben sie eine Schule im Senegal mit einem neuen Raum ausgestattet. Ein Sturm hat die Arbeit nun zunichtegemacht.
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