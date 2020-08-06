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Donnerstag, 06.08.2020 - 11:00
2 min

Sturm verursacht großen Schaden an Schule in Senegal

Rückschlag für den Aßlarer Verein "Karanjorro". Erst kürzlichen haben sie eine Schule im Senegal mit einem neuen Raum ausgestattet. Ein Sturm hat die Arbeit nun zunichtegemacht.

Der Regensturm hat das Dach abgerissen und den neuen Sanitätsraum der Schule verwüstet. Foto: Verein "Karanjorro"

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Fotos
Der Regensturm hat das Dach abgerissen und den neuen Sanitätsraum der Schule verwüstet. Foto: Verein "Karanjorro"

Der Regensturm hat das Dach abgerissen und den neuen Sanitätsraum der Schule verwüstet. Foto: Verein "Karanjorro"

Der Regensturm hat das Blechdach einfach zusammen geschoben. Foto: privat

Der Regensturm hat das Blechdach einfach zusammen geschoben. Foto: privat

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