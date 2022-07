Suchthilfe Wetzlar über Auswirkungen von Social Media

Influencer: Person, die in den Sozialen Medien viele Menschen erreicht und sie so beeinflusst.

Story: Zeitlich begrenzter Beitrag (Foto oder Video).

Like: Positive Rückmeldung eines anderen Nutzers.

Filter: Automatisierte Möglichkeit der Bildbearbeitung, die auf vielen Plattformen integriert ist.

Bildschirmzeit: Zeit, die man auf einer Plattform verbringt. Lässt sich begrenzen.

Infinite Scroll: Bevor das Ende der Seite erreicht wird, werden automatisch neue Beiträge geladen.

Fear of Missing Out: Phänomen, dass die Angst beschreibt, etwas zu verpassen, was andere erleben und in den Sozialen Medien teilen.

Explore Page: Funktion von Instagram, die den Nutzern Beiträge anzeigt, die ihnen gefallen könnten.

Sexting: Versenden von expliziten Textnachrichten, Fotos oder Videos.

Cyber-Grooming: Sexuelle Belästigung im Netz.

Cyber-Mobbing: Mobbing im Netz.