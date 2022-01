Suchtprävention geht auch digital

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit dem bundesweiten Alkoholpräventionsprogramm "Halt - Hart am Limit" will die Fachstelle für Suchtprävention zukünftig auch in der Vereinsarbeit Kinder, Jugendliche und Multiplikatoren mit ihren suchtpräventiven Angeboten erreichen.

Die Suchthilfe Wetzlar lädt deshalb interessierte Mitglieder, Trainer und ehrenamtliche Mitarbeitende aller Vereine im Lahn-Dill-Kreis, die Jugendarbeit betreiben, zu einer Online-Veranstaltung ein. Dafür gibt es zwei Termine: Montag, 24. Januar, und Dienstag, 25. Januar, jeweils von 18 bis 19 Uhr.

Dabei erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über suchtpräventive Einzelmaßnahmen, die sich speziell an Vereine und ihre Mitglieder richten, wie Alkoholpräventionsworkshops für Jugendliche, Schulungen für Multiplikatoren, sowie das Zertifizierungsprogramm "Jugendfreundlicher Verein". Dessen Ziel es ist, Suchtprävention im Sinne eines nachhaltigen Vereinskonzepts zur Reduktion von Alkoholexzessen Jugendlicher zu verankern. Kinder und Jugendliche verbringen einen Großteil ihrer Freizeit in Vereinen und Jugendzentren. Dieser Bereich ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Vereine leisten für die Suchtprävention einen wichtigen Beitrag, wenn sie verantwortungsvoll Stellung beziehen und sich für den Jugendschutz engagieren. Das Ziel suchtpräventiver Vereinsarbeit ist nicht die Tabuisierung von Suchtmitteln. Vielmehr sollen Jugendliche, die Alkohol konsumieren möchten, zu einem unschädlichen, genussorientierten Umgang motiviert werden, denn gerade in dieser Entwicklungsphase werden die Grundlagen für ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten gelegt.

Die Informationsveranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an mail@suchthilfe-wetzlar.de oder per Telefon 0 64 41-21 02 90. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 20. Januar. Die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung erhalten Interessenten nach der Anmeldung.