Superintendent Hartmut Sitzler und Kreissynodalvorstand im Wetzlarer Dom eingeführt

Präses Manfred Rekowski (l.) hat Pfarrer Dr. Hartmut Sitzler im Dom als ersten Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill eingeführt. Foto: Barnikol-Lübeck

WETZLAR - Mit der Einführung durch Pfarrer Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, hat Pfarrer Dr. Hartmut Sitzler (Kröffelbach) sein neues Amt angetreten. Er ist der erste Superintendent des zum 1. Januar 2019 neu gebildeten Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill.

Dessen erste Amtshandlung war die Einführung des neuen Leitungsgremiums des Kirchenkreises, des Kreissynodalvorstandes (KSV), dem außer ihm 16 weitere Mitglieder angehören (siehe Kasten). Coronabedingt konnten nur knapp 40 Menschen am Gottesdienst im Wetzlarer Dom teilnehmen.

Hartmut Sitzler stellte seiner Predigt den 7. Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4 voran: "Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns." Der Schatz sei das Wort vom Kreuz und dies wichtiger als materieller Besitz, sagte der Theologe. Wo jedoch ein Mensch im Angesicht des Gekreuzigten Gott und sich selbst erkenne, verwandelten sich Hochmut und Verzweiflung in Freiheit und Dankbarkeit.

DER KSV UND SEINE MITGLIEDER Der Kreissynodalvorstand (KSV) ist das Leitungsgremium des Kirchenkreises an Lahn und Dill und trägt zwischen den Tagungen der Synode die Leitungsverantwortung. Zum von der Synode des Kirchenkreises an Lahn und Dill gewählten KSV gehören der Superintendent an der Spitze, zwei weitere theologische Mitglieder und sechs nicht-theologische Mitglieder sowie zwei stellvertretende theologische Mitglieder und sechs stellvertretende nicht-theologische Mitglieder. Die Mitglieder des Kreissynodalvorstands: Pfarrer Christoph Schaaf (Krofdorf-Gleiberg) als Assessor (stellvertretender Superintendent), Pfarrer Marcus Brenzinger (Werdorf) als Skriba (Schriftführer), als Synodalälteste Rolf Bastian (Dutenhofen), Friedhelm Block (Nauborn), Marion Giersbach-Schmidt (Wetzlar), Manuela Lowies (Altenkirchen), Dr. Gerhard Noeske (Wißmar) und Martin Veit (Laufdorf), Pfarrer Michael Perko (Burgsolms) und Pfarrerin Johanna Mähling (Steindorf) als erster und zweite stellvertretende Skribae sowie als stellvertretende Synodalälteste Dietrich Bräutigam (Wetzlar), Alice Kahn (Daubhausen), Dr. Roland Kahn (Ehringshausen), Rolf Krieger (Lützellinden), Karen Mirbach (Wetzlar) und Dirk Steinmüller (Kinzenbach).

"Wenn wir mit Ehrlichkeit und Mut die Aufgaben anpacken, die Gott uns vor die Füße legt, dann kann durch unsere Torheiten und Schwächen die Stärke des Herrn der Kirche hindurch scheinen." Dies gelte für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen. Dabei gelte es, G ott zu vertrauen und auf diese Weise "zu tun, was zu tun ist", sagte Sitzler, der neben dem Leitungsamt die Pfarrstelle für die Kirchengemeinden Waldsolms-Nord und Schöffengrund innehat.

Präses Rekowski beschrieb in seiner Ansprache die Aufgabe der Kirche als Eintreten für die Menschen, die unter Gewalt, Hunger, Gefangenschaft oder Niedergeschlagenheit leiden. "Wir brauchen einen offenen Blick für die Menschen und ihre Lebensumstände." Dies in der Hoffnung auf Gott zu tun, gelte besonders auch für einen neu gewählten Superintendenten. Wer vom Vertrauen anderer getragen werde, könne verantwortlich mit Macht umgehen und gerade in leitender Funktion im Geiste Jesu Demut üben.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatten Kreiskantor Dietrich Bräutigam an der Orgel und am Flügel sowie Nicole den Uijl als Sängerin übernommen.

Grußworte von Landrat Wolfgang Schuster (SPD) für den Lahn-Dill-Kreis sowie von Bürgermeister Bernd Heine (SPD) für die Zivilgemeinde Waldsolms wurden nach dem Segen verlesen.