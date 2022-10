Tafel macht in Wetzlar Zentrallager fit für die Zukunft

6000 Ehrenamtliche, 145 Ausgabestellen und 245 wöchentliche Ausgabetage: Das ist die Arbeit der 58 hessischen Tafeln in nackten Zahlen. Die Lebensmittelkörbe gehen an rund 130.000 Menschen in 40.000 BedarfsgemeinschaftenEtwa ein Viertel der Bedürftigen sind nach Angaben des Landesverbandes Kinder und Jugendliche.

Seit Januar ist die Zahl der Kunden laut Landesverband um 50 Prozent gestiegen, die Menge der Lebensmittelspenden aber um 30 Prozent gesunken. 15 Prozent der Kunden seien Flüchtlinge aus der Ukraine.

Der Landesverband unterhält vier Lager mit knapp 1000 Quadratmetern Fläche, das Zentrallager steht in Wetzlar. In diesem Jahr sollen rund 1550 Paletten mit Lebensmitteln angenommen und an die niedergelassenen Tafeln weitergegeben werden. (pre)