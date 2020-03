Tafel macht ohne Mittagstisch weiter

Jetzt teilen:

Wetzlar (pre). Die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona sind am Wochenende noch einmal verschärft worden. Die Wetzlarer Tafel hält ihr Angebot aufrecht - lediglich der Mittagstisch "Gesegnete Mahlzeit" in Niedergirmes ist geschlossen. Dort wird weiter gekocht, aber nicht mehr gegessen: Gäste können sich das Essen abholen, müssen es aber daheim verzehren - so wie es derzeit auch in der Gastronomie die Regel ist.

Lebensmittel werden weiter persönlich ausgegeben

Nach Angaben von Diakon Christof Mayer, dem Leiter der Tafel, wird es in Wetzlar hingegen keine Bilder geben wie in anderen Teilen Deutschlands, wo die Bevölkerung aufgerufen wird, Lebensmittelspenden für Bedürftige an Zäune zu hängen. Sprich: Die Tafel wird ihren Kunden die Lebensmittelkörbe weiterhin persönlich aushändigen - wenn auch unter Beachtung bestimmter Regeln, was zum Beispiel den Abstand betrifft. Die Aufforderung, Lebensmittel an Zäune zu hängen, finde er unsinnig, so Mayer.

Aktuell werde das Angebot der Tafel täglich von etwa 80 Kunden genutzt, am langen Ausgabetag von rund 100. Die Menge der Lebensmittelspenden habe sich auf ein ordentliches Maß für diese Zahl eingependelt. Für Zeiten mit normalen Abholerzahlen würden die Spenden aber nicht reichen, konstatiert Mayer.

Geöffnet sind die Lebensmittelausgaben in Niedergirmes und in der Bahnhofstraße. Geschlossen haben die Ausgabestellen in Aßlar, Braunfels und Schwalbach, die Kleiderläden, die Tafelcafés und die Kruschelbude.

Auf der Homepage der Tafel gibt es Hinweise zu Corona in vielen Sprachen wie Arabisch, Persisch und Türkisch.