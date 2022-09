Tafel Wetzlar: Mehr Menschen, weniger Essen

Dagmar Schmidt, Bundestagsabgeordnete für den Lahn-Dill-Kreis und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, besucht die Tafel im Wetzlarer Stadtbezirk Niedergirmes. Foto: Sebastian Reh

WETZLAR - Raymond Clemos Blick wandert über die Regale im Tafelladen in Niedergirmes. "Heute ist ein sehr guter Tag", sagt der Mitarbeiter der Wetzlarer Tafel. Er legt Gemüse und Obst in einen Korb. An diesem Tag sind sie verhältnismäßig gut gefüllt. Das ist längst nicht immer so. "Letzte Woche hatten wir richtig wenig", erzählt Clemos Kollege und Teamleiter Uwe Schwarz. Der Ukraine-Krieg und die Inflation machen den Tafeln zu schaffen.

Von Januar bis einschließlich August haben sich 758 neue Haushalte bei der Tafel Wetzlar registriert, geht aus einer Statistik der Hilfsorganisation hervor. Zum Vergleich: 2021 kamen im gleichen Zeitraum 190 neue Haushalte dazu. Der Großteil der Neukunden ist aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. Es sind 506 Haushalte.

"Auch denen helfen wir gerne", sagt Tafel-Mitarbeiter Clemo. Das Problem sei jedoch, dass Einrichtungen wie das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill die Geflüchteten direkt an die Tafeln verwiesen - wohl mit der Angabe, dass sie dort Lebensmittel bekommen. Das tun sie auch. "Die Lebensmittel sind aber gespendet und wir müssen alle berücksichtigen", sagt Clemo. Wenn die Zahl der Spenden abnimmt beziehungsweise die Zahl der Kunden zunimmt, ist weniger für alle da.

Im Jahr 2021 habe die Tafel Wetzlar insgesamt rund 35.100 Körbe an ihre Kunden ausgegeben. In diesem Jahr (Stand 4. September) seien es bereits rund 29.200. Einer Hochrechnung der Tafel zufolge könnten es Ende des Jahres etwa 42.600 Körbe sein.

Christof Mayer, Leiter der Tafel Wetzlar. (Foto: Sebastian Reh)

Laut Christof Mayer, Diakon und Leiter der Tafel Wetzlar, hat ein Korb, den die Kunden im Tafelladen bekommen, im Januar durchschnittlich 16 Kilogramm gewogen. Im August seien es neun Kilogramm gewesen.

"Ich wünsche mir, dass Geschäfte gesetzlich dazu verpflichtet werden, Lebensmittel an die Tafeln weiterzugeben, bevor sie sie wegschmeißen - wie in Frankreich", sagt Schwarz. Dort ist es Supermärkten mit einer Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern seit 2016 verboten, Lebensmittel wegzuschmeißen. Die Folge: Die Tafeln erhalten mehr Spenden.

Viele Tafeln in Hessen mussten bereits einen Aufnahmestopp für Kunden verhängen. In Wetzlar gibt es noch keinen. Noch. "Irgendwann könnte es auch bei uns einen Aufnahmestopp geben", sagt Mayer.

Dagmar Schmidt, Bundestagsabgeordnete aus dem Lahn-Dill-Kreis und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, weiß um die Probleme der Tafeln und armer Menschen. Um sich selbst ein Bild zu machen, hat sie im Tafelladen in Niedergirmes einen Tag bei der Essensausgabe geholfen.

"Ich weiß, dass wir da noch was machen müssen", sagt die Politikerin. Das, was die Koalition aus SPD, Grünen und FDP bisher beschlossen hat - Mindestlohn, Entlastungspakete -, helfe aus Sicht der Abgeordneten bereits, arme Menschen zu entlasten und somit auch die Tafeln. Das Bürgergeld werde weiter helfen. Es soll Hartz IV am 1. Januar ersetzen. "Aber aktuell reicht das eben nicht", sagt Schmidt und fügt hinzu: "Nach dem Entlastungspaket ist vor dem Entlastungspaket." Wie etwaige weitere Entlastungen der Bundesregierung aussehen könnten, lässt sie jedoch offen.

Tafel-Leiter Mayer begrüßt grundsätzlich alles, was Armut bekämpft. Auch das, was die Ampelkoalition beschlossen hat. Er schränkt aber auch ein: "Ich wünsche mir, dass Reiche nicht unterstützt werden." Mit "reich" meint er Menschen, die mehr als das deutsche Durchschnittseinkommen verdienen. Laut Statistischem Bundesamt lag das 2021 für Vollzeitbeschäftigte bei durchschnittlich 4100 Euro brutto im Monat.

Dagmar Schmidt hilft bei der Essensausgabe. (Foto: Sebastian Reh)

Menschen, die so viel verdienen, müssten aus Sicht von Mayer im Normalfall nicht entlastet werden. "Das Geld sollte man lieber komplett den Bedürftigen geben", sagt er, schränkt aber auch ein: "Gleichzeitig weiß ich auch, dass das für die Politik schwierig ist - rechtlich wie praktisch."

Der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende liegt derzeit bei 449 Euro. Mit Einführung des Bürgergelds soll er auf 502 Euro steigen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband meint, dass die Grundsicherung derzeit mindestens 678 Euro betragen müsse, um armutsfest zu sein.

"Diese Summen müssen aber auch finanziert werden", wirft Dagmar Schmidt ein. Der Bundestagsabgeordneten zufolge kostet eine Erhöhung des Bürgergelds um zehn Euro insgesamt zwei Milliarden Euro. "Wir erhöhen jetzt um 50 Euro und der Paritätische will 200 Euro. Sie können sich ja ausrechnen, ob die Gesellschaft bereit ist, das zu zahlen."

Mehr in Teilhabe am Arbeitsmarkt investieren

Schmidt stecke lieber mehr Geld in Dinge, von denen sie auch wisse, dass sie klappen. Dazu zähle etwa die "Teilhabe am Arbeitsmarkt", Paragraf 16i SGB II, den Schmidt als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Der Paragraf regelt Lohnkostenzuschüsse, die Arbeitgeber vom Staat erhalten, wenn sie Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig anstellen. Die Zuschüsse sind derzeit auf fünf Jahre befristet. Mit Inkrafttreten des Bürgergelds sollen sie entfristet werden.

Uwe Schwarz ist Teamleiter bei der Tafel Wetzlar. Er kümmert sich unter anderem um die Termine der Tafel-Kunden. (Foto: Sebastian Reh)

Auch bei der Tafel Wetzlar sind Menschen nach Paragraf 16i beschäftigt. Einer von ihnen ist Teamleiter Schwarz. "Eine super Maßnahme. Mir hat sie geholfen, im Leben wieder klarzukommen", erzählt er.

Mayer berichtet, dass bei der Tafel Wetzlar bisher sieben Menschen die "Teilhabe am Arbeitsmarkt" beendet hätten. Vier von ihnen hätten mittlerweile einen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt. "Im Bereich sozialer Arbeitsmarkt ist das eine gute Quote", schildert Mayer. Sowohl die Tafeln, die Langzeitarbeitslosen als auch Gesellschaft würden von dem Paragrafen profitieren.

"Ja, der Referentenentwurf (des Bürgergelds, Anm. d. Red.) liest sich gut", sagt der Diakon in Bezug auf den Paragrafen 16i. Bei ihm scheint aber die Sorge mitzuschwingen, dass es am Ende vielleicht doch nicht so kommt wie geplant.