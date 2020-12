Tafeln in Wetzlar trotzen dem Lockdown

Wie in jedem Jahr macht die Tafel zwischen den Jahren Pause, vor allem aus Rücksicht auf die Mitarbeiter. Die letzte Ausgabe des Jahres findet am Mittwoch, 23. Dezember statt. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist Montag, 4. Januar. Kleiderspenden werden in dieser Zeit nicht angenommen. Der Mittagstisch schließt bis einschließlich 10. Januar. (pre)