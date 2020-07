"Tag der Heimat" trotzt Pandemie

Das ist der neue Vorstand des Ortsverbandes Wetzlar des Bundes der Vertriebenen. Foto: BdV Wetzlar

Wetzlar-GaRbenheim (red). Wegen der Corona-Pandemie haben viele Kreis- und Ortsgruppen des Bundes der Vertriebenen (BdV) den traditionellen "Tag der Heimat" abgesagt. Der Ortsverband Wetzlar wird ihn jedoch ausrichten, und zwar am Sonntag, 18. Oktober. Das teilte der wiedergewählte Vorsitzende Kuno Kutz in der jüngsten Hauptversammlung mit. Er ist zugleich Vorsitzender der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen im Kreisverband Wetzlar.

Damit möglichst viele Gäste teilnehmen können, weicht die Veranstaltung vom Bürgersaal Büblingshausen in die Wetzlarer Stadthalle aus. Dort können bis zu 248 Personen coronagemäß teilnehmen. Als Festrednerin hat Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf zugesagt. Auch die Advents-und Weihnachtsfeier soll stattfinden, am 11. Dezember im Gemeindesaal in der Hospitalkirche.

Kutz gab seiner Freude Ausdruck, dass nach vier Monate langem Ausfall aller Treffen erstmals wieder eine Begegnung möglich wurde. In der Hauptversammlung in der Garbenheimer Gaststätte Hedderich bestimmten die Mitglieder Michael Hundertmark zum stellvertretenden Vorsitzenden. Schriftführerin und Schatzmeisterin wurde Gabriele Eichenauer, ihr Stellvertreter als Schatzmeister Steffen Eigner. Als stellvertretender Schriftführer amtiert nun Hundertmark. Die Mitglieder wählten zudem die sechs Beisitzer Herta Bartl, Lydia Kiefel, Christa Kutz, Benno Niemcyinski, Gerda Weller und Frank Steinraths.

Ortsverband Gießen schließt sich den Wetzlarern an

Der BdV-Kreisvorsitzende Manfred Hüber (Leun) berichtete, dass Wiesbaden die Anschaffung von zwei Gesangbüchern mit ostdeutschem Liedgut in einer Auflage von 1300 Exemplaren für die Patenschaft der Stadt Wetzlar für das ostdeutsche Lied unterstütze. Angesichts schwindender Mitgliederzahlen habe sich der Kreisverband Gießen dem Kreisverband Wetzlar angeschlossen. Der Gießener Verband bringt vier Ortsverbände mit 83 Mitgliedern ein. Der Kreisverband Wetzlar bestehe aus drei Ortsverbänden und ebenfalls 83 Mitgliedern. Durch die Fusion gehöre nun auch der Kanzleramtsminister Dr. Helge Braun (CDU) zu den Mitgliedern.

Gabriele Eichenauer informierte, dass die Gemeinschaft der Schlesier, die sich vor einigen Jahren aufgelöst habe, nun wieder lose Treffen bei Kaffee und Kuchen anbiete.