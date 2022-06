Tänzer helfen ihren ukrainischen Sportfreunden

Symbolische Spendenübergabe an den Grün-Gold-Club Bremen (v. l.): Philipp Feht, Bernd Würthner, Wolfgang Bunk, Johanna Klisan und Dirk Francovich. Foto: Schwarz-Rot-Club Wetzlar

WETZLAR - Ein sportlicher Wettkampf hat spontan 6000 Euro für Leidtragende des Krieges in der Ukraine erbracht. Der Tanzclub Schwarz-Rot Wetzlar erläutert in einer Pressemitteilung die Hintergründe.

Der Verein war in diesem Jahr Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Hauptgruppe S-Kombination sowie des Deutschlandpokals der Senioren II und III S-Latein in der Stadthalle. Am Vormittag des Wettkampfstags kamen Schwarz-Rot-Präsident Philipp Feht sowie der Vorsitzende des Grün-Gold-Clubs Bremen, Jens Steinmann, spontan auf die Idee, Spenden für geflüchtete Tänzer aus der Ukraine einzusammeln. Sie sprachen daraufhin Gäste, Paare, Wertungsrichter und Funktionäre an. Und so kam es, dass die Wertungsrichter auf Teile ihrer Spesen und die Paare auf Teile ihrer Trainingskostenzuschüsse verzichteten. Schließlich beteiligte sich noch der Lions Club Wetzlar-Solms an der Aktion. So kamen am Ende etwa 6000 Euro zusammen.

Verwendet wird das Geld unter anderem für Tänzer aus der Ukraine, die nach Kriegsbeginn deutschlandweit in Vereinen beitragsfrei aufgenommen wurden. Darüber hinaus soll die Beschaffung von Trainingskleidung unterstützt werden, da die meisten Tänzer nur mit dem Allernötigsten fliehen konnten.

Vorsitzender Philipp Feht und die zweite Vorsitzende Johanna Klisan überreichten Spendenschecks an mehrere Vereine, darunter das Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (TSZ) und der Grün-Gold- Club Bremen.