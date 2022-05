Targobank-Filiale Wetzlar wächst trotz schwieriger Marktlage

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Targobank Wetzlar hat zum Stichtag 31. Dezember 2021 ein Kreditvolumen von 47 Millionen Euro verzeichnet. Auch im Wertpapiergeschäft setzte sich der Wachstumstrend von 2020 fort und sorgte für einen kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 46 Millionen Euro - eine Steigerung um 33 Prozent.

Trotz Corona-Pandemie, Lieferengpässen und steigender Inflation blickt die Targobank Wetzlar eigenen Angaben zufolge "auf ein erfolgreiches Jahr zurück". "War der Start ins Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang", resümiert Christine Duesterwald, Filialleiterin in Wetzlar. Die Filiale mit der Möglichkeit des persönlichen Kontakts und der Vor-Ort-Beratung blieb dabei der bedeutendste Vertriebsweg für die Bank, so Duesterwald. Der Filialbetrieb werde durch ein Online-Angebot, das bereits vor der Corona-Pandemie fortentwickelt worden sei, ergänzt. Neben einem "stabilen" Kreditgeschäft sei 2021 das Interesse an "nachhaltigen Fonds, also an Wertpapieren, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen", gestiegen.

In Wetzlar betreute die Targobank zum 31. Dezember insgesamt 9000 Kunden.