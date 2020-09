Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Mit einer Einkaufstasche samt Geldbörse haben sich Autoaufbrecher auf dem Parkplatz des alten Friedhofs auf und davon gemacht. Laut Polizei schlugen die Täter eine Scheibe eines dort abgestellten roten Nissan Micra ein und griffen sich die Tasche. Zeugen, die am Freitag zwischen 12.14 und 12.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefon 0 64 41-9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.