Taubensteinbrücke am 3. April dicht

Seit Mitte Oktober 2020 wird die Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar statisch verstärkt. Nun steht wieder eine Sperrung an.

WETZLAR - Seit Mitte Oktober 2020 wird die Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar statisch verstärkt. Am Sonntag, 3. April, erfolgt zusätzlich eine Bauwerksprüfung. Dafür muss an diesem Tag zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Mitte und Wetzlar-Garbenheim die Taubensteinbrücke in Fahrtrichtung Gießen von 7 bis voraussichtlich 19 Uhr gesperrt werden. Das teilt Hessen Mobil mit.

Bei der Bauwerksprüfung komme ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Zudem sei eine Kalibrierungsmessung geplant, bei der untersucht werde, wie die Brücke auf die Befahrung mit Schwerlastverkehr reagiert.

Aufgrund der derzeit reduzierten Anzahl der Fahrstreifen müsse dafür die Fahrtrichtung Gießen gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Tag die B 49 an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte verlassen und der Umleitung "U7" über die Wolfgang-Kühle-Straße und die Garbenheimer Straße zur Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim folgen.