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Samstag, 16.05.2020 - 08:00
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Taufe der "Wetzlar" bleibt unvergessen

Am 16. April 1990 ging Wetzlar in die Luft. Und zwar immer wieder. Die Lufthansa taufte einen Airbus auf den Namen der Stadt. Er trug ihn um die Welt.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte

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Fotos
Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte

Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte

Auf der Titelseite und mit einer großen Geschichte im Lokalteil berichtet diese Zeitung am 17. Mai 1990 über die Flugzeugtaufe in Frankfurt. Foto: WNZ Archiv

Auf der Titelseite und mit einer großen Geschichte im Lokalteil berichtet diese Zeitung am 17. Mai 1990 über die Flugzeugtaufe in Frankfurt. Foto: WNZ Archiv

Haben sich in der Vorbereitung der Flugzeugtaufe auf den Namen der Stadt Wetzlar kennengelernt und wenige Jahre später geheiratet: Kay Velte und Petra Weiß. Foto: Pascal Reeber

Haben sich in der Vorbereitung der Flugzeugtaufe auf den Namen der Stadt Wetzlar kennengelernt und wenige Jahre später geheiratet: Kay Velte und Petra Weiß. Foto: Pascal Reeber

So berichtet diese Zeitung am 17. Mai 1990 über die Flugzeugtaufe in Frankfurt. Foto: WNZ Archiv

So berichtet diese Zeitung am 17. Mai 1990 über die Flugzeugtaufe in Frankfurt. Foto: WNZ Archiv

Besichtigung der Lufthansa-Maschine mit dem Namen Wetzlar im Jahr 1990. Foto: WNZ-Archiv.

Besichtigung der Lufthansa-Maschine mit dem Namen Wetzlar im Jahr 1990. Foto: WNZ-Archiv.

Großer Besuch bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Großer Besuch bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Für den Schmuck bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar war die Stadt verantwortlich. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Für den Schmuck bei der Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar war die Stadt verantwortlich. Foto: bereitgestellt von Kay Velte.

Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto:bereitgestellt von Kay Velte.

Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Foto:bereitgestellt von Kay Velte.

Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Fotos bereitgestellt von Kay Velte.

Taufe eines Lufthansa Airbus A321 am 16. Mai 1990 auf den Namen der Stadt Wetzlar. Fotos bereitgestellt von Kay Velte.

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