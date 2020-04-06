Montag,
06.04.2020 - 11:50
2 min
Taxen und Minicars fahren weiter
Sie werden wie Busse und Bahnen behandelt - daher dürfen Taxen während der Corona-Pandemie weiterfahren, auch wenn 1,50 Meter Mindestabstan zwischen zwei Personen nicht einzuhalten ist.
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