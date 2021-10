Teil der Frankfurter Straße ab Samstag voll gesperrt

Weil zwischen der Lessingstraße und der Forsthausstraße die Fahrbahndecke saniert wird, ist die Frankfurter Straße in Wetzlar ab Samstag gesperrt. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Zwischen der Einmündung Lessingstraße und der Zufahrt Waldessaum am Finsterloh wird es ruhig. Zumindest was den Verkehr angeht: Ab Samstag wird die Straße für zwei Wochen gesperrt.

Nötig ist das, weil die Stadt Wetzlar die Fahrbahndecke sanieren lässt. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die Forsthausstraße, Volpertshäuser Straße und Lessingstraße. Mit der Sanierung im oberen Teil der Frankfurter Straße - zuletzt wurden Teile der Bergstraße sowie der Bereich Frankfurter Straße/Philosophenweg saniert - bereite man sich weiter auf das Ende der B49-Hochstraße vor , erklärte Pressesprecher Eckhard Nickig. Bis zu deren Ende will die Stadt die Haupt-Ausfahrtsstraßen saniert haben. Auch die Stoppelberger Hohl dürfte dann anstehen, deren grundhafte Sanierung werde aber deutlich aufwendiger.

Teil der Vorbereitungen auf Ende der Hochstraße

Nicht nur auf Autofahrer, auch auf den ÖPNV hat die Sperrung Auswirkungen: Die Linie 12 (Aßlar-Hermannstein-Bahnhof-Büblingshausen-Krankenhaus) fährt montags bis freitags tagsüber (7.30 bis 17 Uhr) vom Bahnhof her kommend nach der Haltestelle Schulzentrum über die Volpertshäuser Straße direkt zur Endhaltestelle Krankenhaus.

Die Haltestellen Lessingstraße, Frankfurter Straße und Elsa-Brandström-Straße werden in dieser Richtung nicht angefahren. In der Gegenrichtung fährt die Linie 12 zu dieser Zeit ab Krankenhaus zur Haltestelle Lessingstraße und dann normal weiter in Richtung Innenstadt. Morgens bis circa 7.30 Uhr, abends ab circa 17 Uhr und samstags und sonntags fährt die Linie 12 vom Bahnhof her kommend bis zur Haltestelle "Unter dem Nussbaum" und von dort direkt über die Volpertshäuser Straße zum Krankenhaus.

Haltestellen können nicht angefahren werden

In der Gegenrichtung fährt die Linie 12 den gleichen Fahrtweg zurück. Die Linie 15 (Bahnhof-Spilburg-Büblingshausen-Krankenhaus) fährt während der Sperrung vom Bahnhof her kommend nur bis zur Haltestelle "Unter dem Nussbaum" und von dort zurück in Richtung Innenstadt. Die Haltestellen Frankfurter Straße, Elsa-Brandström-Straße und Krankenhaus können von der Linie 15 in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Es kommt bei beiden Linien zu leicht veränderten Abfahrtzeiten. Auch Verspätungen sind möglich. Die geänderten Fahrpläne sind in der Fahrplanauskunft hinterlegt und auf www.rmv.de abrufbar.

Auch die Linie 312 (Wetzlar-Rechtenbach) muss einen anderen Fahrweg nehmen. Sie wird die Umleitungsstrecke über die Volpertshäuser Straße fahren. Es entfallen die Haltestellen Elsa-Brandström-Straße, Frankfurter Straße und Lessingstraße stadtauswärts. Als Ersatz für die Lessingstraße stadtauswärts wird die Haltestelle Europabad in Richtung Krankenhaus bedient. Für die Haltestelle Elsa-Brandström-Straße wird als Ersatz die Haltestelle Krankenhaus in beide Fahrtrichtungen bedient werden.