Freitag,
31.07.2020 - 15:15
2 min
Teilnehmerrekord bei der Wetzlarer Woche
Im Corona-Jahr ist die Wetzlarer Woche einer der wenigen segelflugsportlichen Wettbewerbe, die stattfinden. Daher sind deutlich mehr Teilnehmer gemeldet.
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