Teilsperrung der Hausertorstraße in Wetzlar

WETZLAR - Die Hausertorstraße ab der Einmündung Haarbachstraße in Richtung Hauser Gasse wird am Mittwoch, 2. Dezember, und am Mittwoch, 9. Dezember, jeweils von 12 bis 17 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt, teilt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wetzlar mit, Grund ist der Einsatz eines Autokrans zum Austausch eines medizinischen Geräts im Ärztehaus. Die Umleitung für Anlieger erfolgt über Haarbachstraße, Wöllbachertorstraße, Domplatz und Schwarzadlergasse. Der Altstadtpoller an der Schwarzadlergasse bleibt in diesem Zeitraum dauerhaft versenkt.