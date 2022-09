Teilweise Sperrung an der B49 in Wetzlar

Zwischen den Anschlussstellen Dalheim und Garbenheim müssen die Verkehrsteilnehmer sich von Dienstag bis Mittwoch auf eine Umleitung einstellen. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WETZLAR - Seit Anfang Juni laufen die Arbeiten an der Bundesstraße 49/Hochstraße Wetzlar. In der kommenden Woche wird die Baustelle auf die letzte Bauphase umgestellt. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung.

Das teilt Hessen Mobil mit. Dafür muss von Dienstagabend, 27. September, ab etwa 20 Uhr, bis Mittwochmorgen, 28. September, etwa 5 Uhr, die Bundesstraße 49 zwischen den Anschlussstellen (AS) Dalheim und Garbenheim in Fahrtrichtung Gießen gesperrt werden.

Umleitung über B277

und die Autobahnen

Der Durchgangsverkehr wird ab der Anschlussstelle Dalheim über die Bundesstraße 277 sowie die Autobahnen 480 und 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet. Innerörtlich ist eine Umleitung über die Altenberger Straße ausgeschildert.

Ab Mittwochmorgen, 28. September, ist die B49 in Fahrtrichtung Gießen wieder für den Verkehr geöffnet und die letzte Bauphase beginnt. Während dieser letzten Bauphase wird laut Hessen mobil der gesamte Verkehr auf die Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Limburg verlagert, die Arbeiten werden in dieser dritten und letzten Bauphase auf der Fahrtrichtung Gießen ausgeführt.

Dadurch ist die Abfahrt an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte aus Richtung Limburg kommend nicht möglich. Aus Richtung Gießen kommend ist die Abfahrt Wetzlar-Mitte jedoch wieder frei.