Telefonbetrüger ergaunert Ersparnisse einer Wetzlarerin

WETZLAR - Eine 82-jährige Frau aus Wetzlar ist am Donnerstag, 19. November, Opfer eines sogenannten Telefonbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau um 13.30 Uhr den Anruf eines Mannes, der vorgab, ihr Sohn zu sein. Weiter behauptete er, er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich deshalb gerade in Polizeigewahrsam.

Der Anrufer reichte das Telefonat an eine angebliche Polizistin weiter, die der Seniorin erklärte, dass eine Kaution hinterlegt werden müsse, um die Freilassung des Sohnes zu gewährleisten. Das Geld würde ein Rechtsanwalt abholen.

Die Frau saß dem Schwindel auf, wollte helfen, ging zu ihrer Bank und ließ sich all ihre Ersparnisse auszahlen. Gegen 16.40 Uhr übergab die 82-Jährige in der Linsenbergstraße den fünfstelligen Betrag an einen ihr unbekannten Mann. Diesen Mann beschrieb die 82-Jährige gegenüber der Polizei wie folgt: etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, sehr schlank. Er trug ein weißes oder hellgraues T-Shirt ohne Aufdruck, eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung sowie einen schwarzen Popeline-Hut, den er tief in die Stirn gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt nochmals davor, am Telefon Details zu Vermögen oder Konto herauszugeben und Unbekannten Geld zu übergeben. Darüber hinaus appelliert sie an alle Bürger, mit potenziellen Betrugsopfern im Familien- und Bekanntenkreis über die Betrugsmasche zu sprechen und ältere Menschen genau zu instruieren, wie sie sich im Falle eines solchen Anrufs zu verhalten haben.