Tempo 120 und 100 Meter im Blindflug

Das Projekt "webcare+" macht in Wetzlar auf dem Schulhof der Goetheschule junge Menschen auf die Risiken der Handynutzung am Steuer aufmerksam. Mit dabei sind (v. l.) Tatjana Arnold (Fachstelle für Suchtprävention), Frauke Lindauer (Verkehrsprävention - Polizei Hessen), Saskia Rößner (webcare+), Fabienne Hardt (Fachstelle für Suchtprävention) und Henrik Freier (Verkehrsprävention bei der Polizei Hessen). Foto: Suchthilfe Wetzlar

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Projekt "webcare+" ist unterwegs durch sechs hessische Städte, um junge Menschen für die Risiken der Handynutzung am Steuer zu sensibilisieren. Eine der Stationen war der Schulhof der Goetheschule in Wetzlar. Bei der Aktion arbeiten die regionalen Fachstellen für Suchtprävention und die Polizei zusammen, erläuterte die Suchthilfe Wetzlar in einer Pressemitteilung. Bei "webcare+" dreht sich alles rund um die Selbsthilfe für mehr Medienkompetenz und gegen Mediensucht. Am Aktionstag wurden die Schüler mit einem Kettcar-Parcours, digitalem Quiz, Bodenzeitungen, Flyern und themenbezogenen Giveaways über die Handynutzung am Steuer aufgeklärt.

Vor allem die Kettcar-Station war beliebt. An ihr sollten die Jugendlichen einen Parcours abfahren und währenddessen mit einem Handy eine Nachricht tippen oder ein Video machen. Der Kurs hatte unerwartete Hindernisse, die unfallfrei gemeistert werden mussten. Damit konnten die Jugendlichen erleben, wie gefährlich die Handynutzung am Steuer ist.

"Die Handynutzung im Straßenverkehr ist eine große Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer", erläuterten Tatjana Arnold und Fabienne Hardt von der Fachstelle für Suchtprävention in Wetzlar. "Unsere Zielgruppe sind vor allem junge Menschen, für die ein griffbereites Handy - ob zu Fuß oder hinterm Steuer - oft zur Gewohnheit geworden ist", erklärte Saskia Rößner, Projektkoordinatorin von "webcare+".

Fahranfängern könnten in der Probezeit zusätzlich zum normalen Strafmaß ein Aufbau-Seminar und eine Probezeitverlängerung auferlegt werden, wenn sie mit dem Handy hinterm Steuer erwischt werden. Allen Ertappten drohten neben Geldstrafen und Punkten in Flensburg auch Fahrverbote und der Verlust des Kfz-Versicherungsschutzes.

Rund jeder dritte Autounfall mit Personenschaden sei auf die Handynutzung am Steuer zurückzuführen, machte Rößner deutlich. Denn mit nur einem kurzen Blick aufs Handy fahre derjenige bei Tempo 120 auf der Autobahn schnell 100 Meter im Blindflug.