Terroristen blockieren Staudamm-Projekt von Tikato Wetzlar

OUAGADOUGOU/WETZLAR - "Wir können nicht mehr dort ernten. Noch nicht einmal säen. Die Terroristen haben die Gruppen der Peulhs, der Rinderhirten, gegen die Bauern ausgespielt und nun haben die Bauern seit langer Zeit keinen Zugang mehr zum Tikato- Staudamm". Mit dieser Hiobsbotschaft überraschte der 93-jährige Pastor David Ouedraogo jetzt Heidi J. Stiewink und Wilhelm Wilmers bei einem Besuch in Burkina Faso.

Die beiden besuchten im Namen des Arbeitskreises Tikato von Brot für die Welt die von diesem unterstützten Projekte. Stiewink schilderte das Erlebte in einer Pressemitteilung.

Zukunft durch Schule

und Ausbildung

Pro Jahr erreichen mehr als 80 000 Euro das Evangelische Kirchenamt für die Tikato-Projekte im Sahelland Burkina. Die von privaten Spendern und Kirchengemeinden unterstützten Projekte konnte nun unter ODE-Begleitung nach drei Jahren Reisepause begutachtet werden. Mit wirbelnden Tänzen, Freudengesängen und traditionellen Zeremonien wurden die Gäste in jedem Ort begrüßt.

Zwei Wochen lang war das Wetzlarer Team im Gästehaus des Kirchenbüros (ODE) untergebracht. Allerdings war es das erste Mal, dass nachts ein bewaffneter Wächter das Appartement bewachte. Und die Heimreise gestaltete sich nach dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land als Abenteuer. Neue Einsichten im Blick auf die europäisch-deutsch-afrikanischen Beziehungen bekam die Tikato-Vorsitzende Stiewink durch persönliche Gespräche mit dem EU-Botschafter Wolfram Vetter und dem deutschen Botschafter Andreas Pfaffernoschke.

Wie sehr sich die Region, das persönliches Umfeld der Menschen, ihre Zukunft und die ihrer Kinder durch die Ausbildung im ökologischen Landbau, in der Handhabung von Micro-Krediten und der Transformation von Gemüse und Obst in haltbare Ware entwickelt hat, wurde den Tikato-Vertretern in Ladiou und in Sandogo vermittelt: "Die Menschen hier haben endlich wieder eine Zukunft und Zuversicht", erklärte ODE-Außenmitarbeiterin Esther Kabore.

In Ladiou konnte unter anderem eine zweite Getreidemühle angeschafft werden. In Sandogo hatte die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar auf Initiative von Pfarrer Jörg Süß im Dezember 2021 die Pflanzung von 800 Bäumen ermöglicht. Auf Feldern von vier Hektar Größe bauen zudem 50 Männern und Frauen ökologisch Baobabs, Moringa, Kapok, Zwiebeln, Auberginen, Tomaten und regionales Gemüse an.

Pfarrer Lucien Naré hat im Rahmen einer Einrichtung für behinderte Menschen eine Blindenschule gegründet, die durch Tikato unterstützt wird. 812 Schülerinnen besuchen inzwischen die Ausbildung im CPET in Koudougou; die kirchliche Berufsschule hat einen hohen Bildungsstandard. Zusätzlich aber braucht sie dringend einen Tiefbrunnen, da das Grundwasser inzwischen auf 20 Meter Tiefe gesunken ist. Die Kosten liegen bei etwa 10 600 Euro. Darüber hinaus ist das dringend benötigte Auto der Schule nicht mehr zu reparieren.

Das Projekt Entbindungsstation in Tiguendalgue wurde von der Evangelischen Krchengemeinde Wetzlar ins Leben gerufen. Es sei ein Vorzeigeprojekt, berichtete Stiewink. 50 Prozent mehr Patienten als geplant kommen alljährlich von weither und inzwischen auch aus Ouagadougou. Sehr erfolgreich läuft zudem der Kindergarten, dessen Bau viele Spender aus den Regionen Wetzlar und Wettenberg ermöglicht haben.