Teure Kettenreaktion nach Unfall

Wetzlar/Gießen (red). Am Mittwoch, 5. August, gegen 17.30 Uhr war eine 22-jährige Frau aus Wetzlar in einem Ford von Fernwald nach Gießen unterwegs. Vermutlich wegen tief stehender Sonne missachtete die Wetzlarerin an der B 457-Einmündung "An der Automeile" eine rote Ampel und krachte mit dem Skoda einer 35-jährigen Frau aus Reiskirchen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den Mittelstreifen geschleuderte und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend stürzte der Baum auf den Audi eines 55-jährigen Manns aus Fernwald, der stadtauswärts an der roten Ampel stand. Der Schaden an allen drei beteiligten Autos beträgt insgesamt 12 650 Euro. Die Wetzlarerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Zeugen melden sich bei der Polizei Gießen unter Telefon 06 41-70 06 35 55.