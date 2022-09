Theaterring Wetzlar zeigt "Kehrseite der Medaille"

Im Widerstreit: Timothy Peach (l.) und Martin Armknecht sorgen am 30. September für Unterhaltung. Archivfoto: Dietrich Dettmann

WETZLAR - Der Theaterring Wetzlar zeigt am Freitag 30. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle "Die Kehrseite der Medaille". Die Hauptrollen spielen Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Martin Armknecht und Mia Geese.

Isabelle und Daniel sind seit Langem verheiratet. Als ihr alter Freund Patrick, ehemals mit der gemeinsamen Freundin Laurence liiert, seine neue Flamme zum Abendessen mitbringt, ist das Ehepaar skeptisch. Emma ist sehr attraktiv, aber ist sie auch die Richtige für Patrick? Man bewahrt die Contenance, bleibt höflich und sagt das eine und meint etwas anderes.

Dass der vorhersehbar nicht sehr erfreuliche Abend für den (schadenfrohen) Zuschauer zum Vergnügen wird, liegt nicht nur an den Dialogen, sondern auch an der Mixtur höflicher Konversation der vier Personen und die heimlichen, nicht immer freundlichen, aber hörbaren Gedanken, die sie normalerweise voreinander verbergen. Das Publikum kann sich auf eine Komödie des preisgekrönten Autors Florian Zeller ("Eine Stunde Ruhe", "Die Wahrheit") freuen. Karten gibt es unter 06441-2101275 oder per E-Mail an karten@theaterring-wetzlar.de. Mit Glück kann man die Komödie kostenlos erleben, denn wir verlosen zweimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag 27. September, 15 Uhr die 06441-959697 an. Die ersten Anrufer gewinnen.