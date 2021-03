THM und Schulen tauschen sich aus

Auch in digitaler Form stieß der Round-Table der Partnerschulen von StudiumPlus auf reges Interesse. Foto: THM

WETZLAR - Wetzlar. 42 Kooperationsschulen hat StudiumPlus. Vertreter von 30 dieser Bildungseinrichtungen kamen jetzt zu einem digitalen Round-Table-Gespräch zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen bei StudiumPlus auszutauschen und Impulse für die Berufsorientierung an den Schulen zu erhalten.

Die Kooperationsschulen werden von dem dualen Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien (CCD) darin unterstützt, ihre Schüler über duale Studienangebote zu informieren. Die über 950 Partnerunternehmen helfen dabei, einen Einblick in die Anforderungen und Wünsche von Firmen an Auszubildende und Studierende zu geben.

Dautphetaler Unternehmen beschreibt Erfahrungen

So stellten beim runden Tisch Anne-Kathrin Roth und Michael Donges, Geschäftsführerin und Personalleiter von Roth Industries in Dautphetal, vor, was junge Menschen in dem weltweit agierenden Familienunternehmen erwartet und was das Unternehmen bei seinen Auszubildenden und dual Studierenden voraussetzt.

Thematisiert wurde die zunehmende Schwierigkeit, passenden Nachwuchs für das stetig wachsende Unternehmen zu finden, das unter anderem Energie-, Umwelt- und Sanitärsysteme produziert. "Die Personalrekrutierung ist eine Herausforderung", berichtete Donges. So seien die Plätze für Auszubildende, Studierende und Jahrespraktikanten für August 2021 noch nicht alle besetzt.

Unternehmen bemühen

sich um Nachwuchs

Die sinkende Zahl der Bewerber hinge unter anderem mit dem demografischen Wandel zusammen, erläuterte Donges. Die Unternehmen müssten sich zunehmend um Nachwuchskräfte bemühen.

Ebenso interessant war für die Vertreter der Kooperationsschulen das Kurzreferat von Professor Michael Guckert, der unter dem etwas provokanten Titel "Muss Mathe immer so schwer sein?" darstellte, mit welchen Problemen Studienanfänger häufig zu kämpfen hätten.

Er zeigte auf, dass sich die Zahl derer, die hochschulweit Prüfungen in Mathematik wiederholen mussten, im Pandemie-Jahr deutlich verringert habe. Dies führte er darauf zurück, dass die Studierenden die online verfügbaren Vorlesungen so lange anschauen könnten, bis der Stoff "sitzt".

Großes Interesse weckte auch die Idee, dass digital gehaltene Vorlesungen zusätzlich als Probevorlesungen für Schüler genutzt werden könnten.