Thomas Henkel führt Hermannsteiner Wehr

Die alte und neue Wehrführung in Hermannstein mit Oberbürgermeister Manfred Wagner (links) und Feuerwehrleiter Erwin Strunk (rechts): Peter Keller, Thomas Henkel, Peter Michalski und Stephan Becker. Foto: Feuerwehr Hermannstein

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Thomas Henkel, bisheriger Vize-Wehrführer, ist neuer Wehrführer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hermannstein.

Der bisherige Wehrführer Peter Michalski stellte sich nach drei Amtszeiten bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Verfügung. Zum neuen Ersten stellvertretenden Wehrführer wurde Stephan Becker gewählt. Neuer Zweiter Stellvertreter ist Tim Feix, sein Vorgänger war Peter Keller.

In der Einsatzabteilung leisten 23 Frauen und Männer ehrenamtlichen Dienst. Zu 87 Einsätzen rückten sie 2020 aus. Pandemiebedingt wurden 2020 nur sechs Lehrgänge oder Seminare besucht. Im Februar konnte dann auch nach langer Wartezeit der neue Einsatzleiterwagen in Empfang genommen werden.

Auch Ehrungen standen an: Mit der Kinderfeuerwehrmedaille in Bronze wurde der Kinderfeuerwehrwart der Hermannsteiner Wehr, Stephan Becker, ausgezeichnet. Die Kinderfeuerwehrmedaille in Silber erhielten sein Stellvertreter Jorge Villar Dopazo und Martina Henkel. Zum Feuerwehrwehrmann wurde Mayyas Baddour befördert. Thomas Schäfer ist nun Löschmeister und Stephan Becker Hauptlöschmeister. Thomas Henkel wurde zum Hauptbrandmeister befördert.