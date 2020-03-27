Freitag, 27.03.2020 - 12:30
4 min
Thorben Sämann ist plötzlich Praktikant auf der Covid-Station
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv9UnJKQa2IhYwjiLw4tDJkmVSEbo3WvMJ4tH8BxoJShovOOozMuozptGpBxpabtp2IcovOYpzShn2IhpTMfMJqypUWun3Ecn3IgVTyhVTEypvOIozMuoTkwnTylqKWanJHtMTImVRguqTuioTymL2uyovOYpzShn2IhnTS1p2ImVTyhVRqcMpBsMJ4tLJ50pzy0qPjtpzIwnT5yqPOypvOgnKDtqzyyoTIgYPOhnJAbqPOuLzIlVTEuoJy0YPOxLKAmVTIlVT51pvO3MJ5cM2HtITSaMFOmpZBxqTIlVUOfj7M0rzkcL2ttp2IcozIhVREcMJ5mqPOuqJLtMJyhMKVtD29lo25uYIA0LKEco24tqzIlp2yynUDhVREipaDtMKWfMJW0VTEypvNlAv1dj6EbpzyaMFOKMKE6oTSlMKVtMTyyVSW1nTHtqz9lVTEyoFOGqUIloF4tGz9wnPOmnJ5xVTSfoTHtZwptDzI0qTIhVTkyMKVfVT5iL2ttp2yhMPOeMJyhMFOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50MJ4tMTRhVREup3Ztp2yyVTylM2IhMUquoz4tn29goJIhYPOmqTIbqPOzMKA0YPOhqKVtq2ShovO1ozDtq2yyVUMcMJkyYPOxLKZtnKA0VUoQgzkfnJpto2MzMJ4h
ETIhVT1ynKA0MJ4tI2I0rzkupzIlovOcp3DtH8BxoJShovOxqKWwnPOmMJyhVRIbpzIhLJ10VTSfplOTpzSeqTyioaA2o3WmnKE6MJ5xMKVtMTIlVRqlj7khMJ4tnJ4tMTIlVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ52MKWmLJ1goUIhMlOvMJguoz50YvOWovOmMJyhMJ0tDzIlqJMmoTIvMJ4tnKA0VSCQcT1uoz4tJzSbozSlraDhVRSeqUIyoTjtLJWmo2k2nJIlqPOypvOynJ4tJaqynKEmqUIxnKIgVTyhVRu1oJShoJIxnKccovjtMTSmVTymqPOJo3WuqKAmMKE6qJ5aVToQiUVtp2IcovOnnJIfBvOSpvO3nJkfVTyhVTEcMFOUMKAcL2u0p2AbnKW1pzqcMF4=
ETyyVTIlp3EyovODpzSeqTyeqJ1mqTSaMFOcovOxMKVtIJ5zLJkfL2ucpaIlM2yyVTkcMJMyovO3nJHtM2IjoTShqP4tDzymVTygoJIlVT1ynUVtD29lo25uYHoQcTkfMFOcovORMKI0p2AboTShMPOuqJM0LKIwnUEyov4=
FJ0tH3DhVRcip2IzplOYpzShn2IhVT1uL2u0MFOgLJ4tp2ywnPOxLKWuqJMbnJ4tq2yyVTyhVTSfoTIhVRgfnJ5eMJ4toTShMTS1MvO1ozDtYJSvVRqyMTShn2IhYPO3nJHtLJGQcUS1LKDtLKIzVTEcMFOSoaE3nJAeoUIhMlO6qFOlMJSanJIlMJ4tnKA0VUIhMPO3nJHtD29lo25uYIOuqTyyoaEyovOuoFOvMKA0MJ4tnKAioTyypaDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVREuMfB8pvObLKDtp2ywnPOcovOUnJKQa2IhVTEcMFOIozMuoTkwnTylqKWanKAwnTHtDJW0MJyfqJ5aVTShM2Ivo3Eyovjtq2IcoPOmnJHtp2ywnPOuqJLtMJyhMJ0tH3EiL2g3MKWeVT1cqPOxMKVtFJ50MJ5mnKMmqTS0nJ9hVTWyMzyhMTI0YvORLKWuqJMbnJ4tq3IlMTHtMTSmVTqyp2SgqTHtH3EiL2g3MKWeVUc1pvOQo3McMP1GqTS0nJ9hVTIln2mQcUW0YvORnJHtpzywnUEcM2HtEJ50p2AbMJyxqJ5aYPOznJ5xMKDtH8BxoJShovjtLzImp2IlVTwQcUE0MFOgLJ4tMKZtoT9anKA0nKAwnPOcovOxnJImMJ0tF3WuozgyozuuqKZtozywnUDtoZB2p2IhVTiQgz5hMJ4hVRSvMKVtLKIwnPOjMKWmj7MhoTywnPObLKDtMTSmVTI0q2SmVTWynFOcnT0tLKImM2Ifj7MmqP4tIzyyoTHto2MzMJ5yVRMlLJqyovjtLJkfMJ4tqz9lLJ4tMTyyVTIcozH6VPWKLKZtn29goKDtLKIzVT1cL2ttraH/VvORnJHtp3OyrzyyoTkyovOAnKEupzWynKEypaAwnUIfqJ5aMJ4tq2yln3EyovOxLFOvMKW1nTyaMJ5xVUIhMPO3j7klMTIhVSAcL2uypzuynKDtM2IvMJ4fVUAuM3EyVTIlYt==
Weiterführende Links
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwRjAwxjMTZ1YJAwAmZgAQt2Av1uAGHlYGxlLGp1AwWwLmWvLlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DJkmVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptLJ0tZGZhVR3QcUW6VTElLKA0nKAwnTHtDJ50nF1Qo3WiozRgGJUQa25unT1yovOvMKAwnTkip3ZfVUq1pzEyVTEcMFOGqTS0nJ9hVTyhozIlnTSfLvOej7klrzImqTIlVScynKDtM2Ilj6E1oKDhVRSfoTHtHTS0nJIhqTIhYPOxnJHtp2ywnPOvnKZtMTSbnJ4tLKIzVTEypvOGqTS0nJ9hVTEypvOIozMuoTkwnTylqKWanJHtoJy0VTybpzIhVQV3VRWyqUEyovOvMJMuozEyovjtq3IlMTIhVTyhozIlnTSfLvOxMKZtFTS1p2ImVUIhMPOcovODMzkyM2IbMJygMFO2MKWfMJq0VT9xMKVtozSwnPOVLKImMFOyoaEfLKAmMJ4hVPWRLKZtq2SlVTIcozHtM3Wij59yVRglLJM0LJ5mqUWyozq1ozptMfB8pvOxLKZtM2ImLJ10MFOYpzShn2IhnTS1plVfVTWypzywnUEyqPOGj6EgLJ5hYvODLKWuoTkyoPO3qKWxMFOuoTkyplO2o3WvMKWynKEyqPjtq2SmVTShVREcLJqho3A0nJftqJ5xVPuBo3EzLJkfXH1yMTyeLJ1yoaEyovOho3E3MJ5xnJptq2IlMTIhVTguoz4hVRS1plOxMKVtIJ5zLJkfL2ucpaIlM2yyVUq1pzEyVUAiVTyhVTiQiUW6MKA0MKVtJzIcqPOynJ5yVTyhqTIlozymqTymL2uyVSA0LKEco24toJy0VTEypvOypzMipzEypzkcL2uyovOOqKAmqTS0qUIhMl4=
DKIzVTEypvOWoaEyoaAcqaA0LKEco24tp3EynTIhVToQiUVtLJkfMFOuL2u0VRWyqUEyovOPMJS0oKIhM3AaMKYQcUEyVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYPOuqJLtMTyyVPWBo3WgLJkmqTS0nJ9hVvjtLKIzVTEypvOGj6EgLJ5hVTSlLzIcqTI0YPOeo21gMJ4tMTyyVRoQcTkfMFjtMTyyVTgynJ5yVRWyLKEgqJ5aVTWyofB2qTyaMJ4hVRSvMKVtnJ0tp2AboTygoKA0MJ4tEzSfoPOuqJAbVSOuqTyyoaEyovjtLzIcVTEyozIhVTgynJ4tDzIbLJ5xoUIhM3AypzMioTptoJIbpvO6qFOmMJuyovOcp3DtqJ5xVTEcMFOynJ5yVUOuoTkcLKEcqzHtIzIlp29lM3IhMlOypzuuoUEyov4tDKIwnPOxLKWuqJLtoKImplOxLKZtHTIlp29hLJjtqz9lLzIlMJy0MKDtp2Icov4=
GzI1MFOOLzmQcUIzMFO3MKWxMJ4tMJyhp3E1MTyypaDhVRSlLzIcqTI0VT1uovOgnKDtFJ5znKccMKW0MJ4fVUAioTk0MFOvMJympTyyoUA3MJymMFO2MKWgnJIxMJ4tq2IlMTIhYPOxLKAmVTEuplODMzkyM2IjMKWmo25uoPO2o24tMJyhMJ0tnJ5mVTShMTIlMFOnnJ1gMKVtoTS1MzIhVT11p3ZfVUAiVSCQcT1uoz46VPWALJ4toKImplOuoTkyplOmolOxMJ5eMJ4fVTEup3ZtoJShVT3QgzqfnJAbp3Dtq2IhnJptHTS0nJIhqTIhn29hqTSeqPObLKDtqJ5xVTEuoJy0VT3QgzqfnJAbp3Dtq2IhnJptj5kvMKW0pzSaqJ5aVUMiovOYMJygMJ4tp3EuqUEznJ5xMKDhVvOALJ5wnT1uoPObLJ5xMJkyVTImVUAcL2ttoaIlVUIgVRgfMJyhnJqeMJy0MJ4hVSIhqTIlVTShMTIlMJ0toTyyM2HtnzI0raDtnJ4tnzIxMJ0tJzygoJIlVTIcovOTnJIvMKW0nTIloJ9gMKEypv4=
EKZtnKA0VTEcMFOFqJuyVUMipvOxMJ0tH3E1pz0vYPOvMKAwnUWynJW0VSCQcT1uoz4tMTyyVTSeqUIyoTkyVSAcqUIuqTyiov4tGJShVTWypzIcqTHtp2ywnPOuqJLtLJkfMKZtqz9lYPO3LKOjozHtp2ywnPNgVTygoJIlVTyhVTEypvOVo2MzoaIhMljtMTSmplOhnJAbqPO6qFO2nJIfMFOQo3WiozRgHTS0nJIhqTIhVTS1MvOynJ5gLJjtnJ4tMTyyVRglLJ5eMJ5bj6E1p2IlVTgioJ1yovjtqJ0tozywnUDtnJ4tMTyyVSAcqUIuqTyiovO6qFOeo21gMJ4fVTEup3ZtMTyyVRgupTS6nKGQcUEyovOhnJAbqPOuqKAlMJywnTIhYvOIoFOmMJyhMFOynJqyozHtE2ImqJ5xnTIcqPOgLJAbMFOypvOmnJAbVUqyozyaVSAipzqyov4tFTSfqTHtoJShVUAcL2ttLJ4tMTyyVRu5M2yyozIlMJqyoT4fVUAynFOxLKZtHzymnJgiVTqypzyhMl4tI2SbpaAwnTIcozkcL2ttp2IcVTEuplOOoaA0MJAeqJ5ap3Wcp2yeolOcovOynJ5ypvO6qFOyozqyovOGL2ufLJ5aMFOcoFOGqKOypz1upzg0VTwQgzuypvjtLJkmVTS1MvOxMKVtH2y0qJS0nJ9hYPO3MJ5hVT1uovOmnJAbVTShp3GQcT5xnJptp2Abj7k0raDh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzZkMwL1ZGRkYGEvMQLgAQL0ZF05BJLmYJEyZQuxA2Z5MGZjLFVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
H2AbqKE6n2kynJE1ozptqJ5xVR1up2gyovOmMJyyovOcoac3nKAwnTIhVTS1p3WynJAbMJ5xVTS1MvOmMJyhMKVtH3EuqTyiovOynJ5aMKElo2MzMJ4fVTWypzywnUEyqPOGj6EgLJ5hYvOXMJEiL2ttn8B2oz5yVTSeqUIyoTjtozyyoJShMPOmLJqyovjtq2ShovO1ozDtq2yyVUMcMJjtGzSwnUAwnUIvVTgioJ10YPO3MJ5hVTEcMFOJo3Wlj6E0MFOuqJMaMJWlLKIwnUDtp2yhMP4tETImnTSfLvOmMJxtMJyhVUAjLKWmLJ1ypvOIoJquozptoJy0VTEyoFOALKEypzyuoPOiLzIlp3EyplOUMJWiqP4tH8BxoJShowbtVxEuVT1uL2u0VTImVUsQiUEyozDfVUqyoz4tETImnJ5zMJg0nJ9hp21cqUEyoPOaMKA0o2ufMJ4tq2IlMTIhYPO3nJHtMKZtnJ4tMzSmqPOuoTkyovOYoTyhnJgyovO2o3WaMJgioJ1yovOcp3DhVt==
ETyyVTSeqUIyoTkyVSA0nJ1gqJ5aVTWyp2AbpzIcLaDtMTIlVQV2YHeQcTulnJqyVUAiBvNvEJyhVTShM2ImpTShoaEyplOKLKW0MJ4hVR1uovObLKDtLJkfMKZtraIlVSMipzWypzIcqUIhMlOaMKEuov4tFzI0raDtnTIcj590VTImVUqupaEyov4tEKZtnKA0VUAwnUqcMKWcMljtMTSgnKDtqJ16qJqynTIhYvOXMJEyplOALJjfVUqyoz4tMJyhVSOuqTyyoaDtnJ4tMTIlVR5iqTS1Mz5unT1yVTShM2IgMJkxMKDtq2ylMPjtM3Iwn2IhVTSfoTHfVT9vVTImVTIcovOTLJkfVToQiUVtqJ5mVTymqP4v
ETS6qFO3MKWxMFOjMKWgLJ5yoaDtLzIiLzSwnUEyqPjtq2yyVUAcL2ttnTImp2Ihq2IcqPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTyhVTEyovOBo3EuqJMhLJugMJ4tMJ50q2ywn2IfqP4tDKIwnPOxnJHtozI1MKA0MJ4tGzSwnUWcL2u0MJ4tMTImVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0plO3MKWxMJ4tp3EyqUZtM2ImpTShoaDtqzIlMz9fM3Dh
H2yyLzIhMJyhnTSfLvOGqUIhMTIhVTEuqJIlqPOynJ5yVSAwnTywnUDfVTEcMFO3MKWxMJ4toJ9gMJ50LJ4toz9wnPOxLKc1VTqyoaI0raDfVUAcL2ttM2IaMJ5mMJy0nJptraHtp2AbqJkyovO1ozDtraHtnJ5zo3WgnJIlMJ4tqJ5xVUqynKEypzHtGJy0LKWvMJy0MKVtMJyhraI3MJymMJ4h
Gz9wnPOvnKZtGJy0qTHtDKOlnJjtMTS1MKW0VSCQcT1uoz5mVSOlLJg0nJg1oF4tEJyhMFOmpTShozIhMTIlMFOnMJy0VTwQcUE0MFOypvOmnJAbVUqinTjtn2S1oFOxLJoQiUVtLKImp3IwnTIhVTiQgz5hMJ4hVPWRLKZtnKA0VTgynJ4tM2I3j7MbozkcL2uyplODpzSeqTyeqJ0toJIbpvVfVUAuM3EyVTIlBvNvDJWypvOxLJoQiUVtnTS0VT1uovOxMJ4tDzIlqJLtM2I3j6EboUDhVREuVTuynpBsqPOyplOuqJAbVTygVSOlLJg0nJg1oFjtqz9foTIhVRIcoaAuqUbtraHtrzIcM2IhYvV=