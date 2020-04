Tiere in der Brutzeit nicht stören

Der Nabu bittet darum, dass Besucher im "Weinberg Wetzlar" auf den Wegen bleiben, um die Tiere während der Brutzeit nicht zu stören. Foto: privat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Im Nationalen Naturerbe und Nabu-Schutzgebiet "Weinberg Wetzlar" hat die Brut- und Setzzeit begonnen. Da in den warmen Frühlingstagen immer mehr Menschen in die freie Natur drängen, bittet der Naturschutzbund (Nabu) darum, sich an das Wegegebot im Schutzgebiet zu halten und Hunde anzuleinen.

"Brütende Vögel wie Feldlerche, Feldsperling und Rotkehlchen brauchen Ruhezonen, um stressfrei ihre Jungen großziehen zu können", erklärt Hartmut Mai, Vorsitzender der Stiftung Hessisches Naturerbe. Im Schutzgebiet brüten zudem Steinkäuze. Auch der in Hessen selten gewordene Feldhase benötige ungestörte Rückzugsräume. "Wir warten auch schon auf die Rückkehr von Gartenrotschwanz, Neuntöter und Wendehals", so Mai.

Viele wollen gerade

jetzt in die Natur

Nabu-Schutzgebietsbetreuer Bernhard Feth musste in den letzten Tagen einzelne Verstöße gegen die notwendigen Regeln zum Schutz der Natur verzeichnen. "Als Naherholungsgebiet erleben wir in Corona-Zeiten einen verstärkten Andrang", so Feth. Einerseits freue sich der Nabu über ein reges Interesse am Naturerleben im Frühling. "Wenn sich alle Besucher des Schutzgebiets an die Regeln hielten, gäbe es keine Probleme. Mensch und Natur, das gehört eigentlich zusammen", erläutert Feth. Da es aber immer wieder einzelne unvernünftige Besucher gebe, müssten die Nabu-Schutzgebietsbetreuer Kontrollgänge unternehmen und auf die Einhaltung der Regelungen hinweisen.

Der Nabu erinnert zudem daran, dass auch das Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachtet werden muss. Picknicken im Nationalen Naturerbe ist derzeit nicht erlaubt.