Tierische Weihnachten

Etwas muss man doch fürs Herze tun - Tierische WeihnachtenAufbau, 123 Seiten, 14 Euro.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Weihnachtliche Kurzgeschichten, in denen Tiere die Hauptrolle spielen, hat der Aufbau-Verlag in einem schönen Band versammelt. Vicki Baum etwa erzählt hier vom Weihnachtskarpfen in der Badewanne. Es herrscht Krieg und so ist es schon außergewöhnlich, dass es überhaupt einen Karpfen gibt. Die Familie hat sich mit dem Fisch schon angefreundet, doch zu Weihnachten droht dem Karpfen sein Schicksal auf dem Teller. Töten wozu? Genau diese Frage stellt die einfühlsame Geschichte.

Die Geschichte "Der Bär und der Vogel" von Janosch erzählt, wie sich ein Bär in einem besonders kalten Winter ins Dorf aufmacht. Auf dem Weg dahin trifft er auf einen Vogel. Dieser Vogel singt dem Bär etwas vor und der Bär wärmt den Vogel. Doch im Dorf wird den Tieren die Hilfe versagt. Die Geschichte erzählt sehr eindringlich von fehlender Barmherzigkeit.

"Etwas muss man doch fürs Herze tun" enthält insgesamt elf Weihnachtsgeschichten von weiteren Autoren wie Hans Fallada, Erwin Strittmatter und Herbert Rosendorfer, die alle mit Tieren zu tun haben. Schön zu lesen und ein Tipp für alle, die an den Adventstagen gerne mal Kurzgeschichten daheim auf dem Sofa lesen möchten.