Tikato sammelt ab 16. März Mango-Bestellungen

Die Aktion "Tausche Mangos gegen Schule" in Mittelhessen beginnt wieder. Foto: Heidi J. Stiewink

WETZLAR/BRAUNFELS/GIESSEN - Wetzlar/Braunfels/Gießen (red). Die Vorbereitungen im Entwicklungsbüro der Evangelischen Kirchen (ODE) in Burkina Faso und bei den erntenden Obstbauern laufen auf vollen Touren: Die Mangos der Sorte Ameli beginnen zu reifen. Im Mai werden die Früchte über Böblingen nach Wetzlar und Umgebung gelangen.

Die Aktion "Tausche Mangos gegen Schule" in Mittelhessen beginnt: Verantwortlich ist wie immer der Arbeitskreis Brot für die Welt-Tikato, ab diesem Jahr in noch engerer Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Naunheim.

Aus logistischen Gründen werden in diesem Jahr fünf Prozent weniger Mangos nach Mittelhessen kommen. Entsprechend weniger können an Großbesteller abgegeben werden. Auch aus diesem Grund wird es Anfang Mai ausschließlich an den Abgabestellen am Wetzlarer Domplatz, in Dalheim, Braunfels, und Naunheim die Früchte aus Westafrika geben. Eine Abgabe im Rathaus entfällt. Die Abholung in Gießen erfolgt bei der Evangelischen Studierendengemeinde.

Mindestspende liegt

letztmals bei 3 Euro

"Die Mindestspende wird wohl letztmals bei drei Euro bleiben können. Die allgemeine globale Preiserhöhung ließe ansonsten eine zu geringe Verdienstmöglichkeit der örtlichen Bauern und einen zu minimalen Erlös für Schulen für Schulkantinen zu, denen die Aktion ja bekanntlich zugutekommt", erläuterte eine Sprecherin des Arbeitskreises Tikato. Schon deshalb hoffen die Veranstalter auf freiwillige Mehr-Spenden.

Bestellungen sind möglich ab Mittwoch, 16. März, bis Mittwoch, 20. April. Sie werden entgegengenommen für Wetzlar unter Telefon 0 64 41-7 70 74 94 oder per E-Mail an Katharina.graben@gmx.de, für Braunfels unter Telefon 0 64 42-52 62 sowie für Naunheim unter Telefon 0 64 41-13 14 und per E-Mail an kirchengemeinde.naunheim@ ekhn.de. Die Evangelische Studierendengemeinde in Gießen nimmt Bestellungen frühestens ab Dienstag, 19. April, entgegen per E-Mail an info.esg-giessen@ekhn.de oder Telefon 06 41-7 67 57 an.