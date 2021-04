Tikato Wetzlar spendet für Zwillingspärchen

Die Mutter dieser Zwillinge starb bei der Geburt. Die Tikato-Gruppe hat für die Familie gesammelt. Foto: Loukmane Savadogo

WETZLAR/OUAGADOUGOU (RED)/EIN HILFERUF ERREICHTE DIE VORSITZENDE DER TIKATO-GRUPPE WETZLAR, HEIDI STIEWINK/IN DEM KLEINEN DORF BOOGNAM, IN DER REGION YATENGA, IST DIE 31-JÄHRIGE RIHANATA OUEDRAOGO, MUTTER WEITERER VIER KINDER IM ALTER VON VIER BIS 17 JA - Wetzlar/Ouagadougou (red). Ein Hilferuf erreichte die Vorsitzende der Tikato-Gruppe Wetzlar, Heidi Stiewink. In dem kleinen Dorf Boognam, in der Region Yatenga, ist die 31-jährige Rihanata Ouedraogo, Mutter weiterer vier Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren, 27 Minuten nach der Geburt der Zwillinge Hafichou und Ageura gestorben. Ein schweres Schicksal, schlimm für die Kinder, den Ehemann Moustapha und die ganze Familie. Aber so etwas kommt häufig vor auf der Welt. Deshalb konnte und wollte die Tikato-Gruppe auch nicht zu einem Projekt aufrufen. Denn die Projekte des Arbeitskreises Brot für die Welt-Tikato sind grundsätzlich (außer in Katastrophen-Fällen) Projekte für "Hilfe zur Selbsthilfe".

So ganz verschließen wollten sich die Tikato-Mitglieder dem dringenden Hilferuf aber nicht. "Das ist uns vor die Füße gelegt worden", war die einhellige Meinung. Und so spendeten die meisten von ihnen persönlich insgesamt mehr als 1000 Euro. Zusätzlich hat ein Mitglied erst einmal für ein Jahr einen Dauerauftrag für die Bedürfnisse der sechs Kinder, vor allem der Zwillinge, geschaltet.

Das Geld wird in gut überlegten Anteilen über eine befreundete Adresse in der Hauptstadt Ouagadougou nach Absprache weitergegeben. Ein Anteil des Geldes soll in die Bildung der Zwillinge fließen.

Für deren Verwendung zeichnet Loukmane Savadogo, Sohn des alternativen Nobelpreisträgers Yacouba Savadogo, verantwortlich. Ihn hatte Heidi Stiewink im Januar 2019 in Burkina kennengelernt und ist seither mit ihm in Kontakt geblieben.