Todesopfer sollin Eritrea ruhen

Wetzlar (red). Nach dem Tod eines 25-jährigen Wetzlarers bei einer Messerattacke am Bahnhof will die Familie den Verstorbenen in seiner Heimat Eritrea beisetzen. Für die christlichen Hinterbliebenen ist es wichtig, den Getöteten vor Ort beerdigt zu wissen - trotz der erheblichen Kosten, die dadurch entstehen.

Deshalb ruft jetzt eine Spendenaktion unter Einbindung der Flüchtlingshilfe Mittelhessen zur Unterstützung der Trauernden auf. Wer zur Überführung des Leichnams nach Eritrea beitragen möchte - und sei es mit noch so kleinen Geldbeträgen - kann unter dem Stichwort "Bestattung in Eritrea" spenden.

Die Polizei teilt derweil auf Anfrage mit, dass es keinen neuen Ermittlungsstand gebe. Der junge Eritreer war am Dienstag, 23. Juni, bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Bahnhofsvorplatz durch mehrere Messerstiche getötet worden. Der Auslöser für den handfesten Streit ist noch immer unbekannt.

Gemäß der bisherigen Ermittlungen hat der 25-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Während der sofort eingeleiteten Notoperation verstarb der in Wetzlar lebende junge Mann.

Noch immer Fahndung

nach mutmaßlichem Täter

Direkt nach der Tat hatten die Beamten einen 24-Jährigen festgenommen, aber nach seiner Vernehmung wieder entlassen: Er sei nur Zeuge der Auseinandersetzung gewesen. Seither suchen die Beamten nach dem ebenfalls 24-jährigen Waqas Ahmad, der die Tat ausgeübt haben soll. Bislang ohne Erfolg.