Tödlicher Motorradunfall zwischen Niedergirmes und Naunheim

WETZLAR-NAUNHEIM - Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 3285 zwischen Niedergirmes und Naunheim tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer, der von Niedergirmes in Richtung Naunheim unterwegs war, in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, dort kam es zum Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Pkws. Er streifte das erste Auto, kam ins Schleudern und prallte dann frontal auf den dahinter fahrenden Opel. Ein Gutachter soll den Unfallhergang vor Ort rekonstruieren. Über die Identität des Motorradfahrers ist bislang noch nichts bekannt.