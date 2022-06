Tödlicher Unfall am Wöllbacher Tor in Wetzlar

In der Wöllbachertorstraße, Ecke Totenweg, sind am Montag insgesamt drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Schwererer Unfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Wetzlarer Altstadt: In der Wöllbachertorstraße sind insgesamt drei Autos zusammengestoßen. Die Straße war zwischen Konrad-Adenauer-Promenade und Philosophenweg bis 20 Uhr gesperrt.





Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Wetzlar fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Philosophenweg in die Wöllbachertorstraße. Auf der Gegenfahrbahn fuhr er mit seinem Honda Jazz an einem Bus vorbei und streifte zunächst den Citroën Berlingo einer 70-jährigen Frau aus Langgöns, die dadurch leicht verletzt wurde.

In der weiteren Folge des Unfallgeschehens fuhr der Pkw gegen die Mauer des alten Friedhofs und wurde von dort auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Ein dort abgestellter Renault Clio stoppte letztendlich die Unfallfahrt.

Der 82-Jährige verstarb an der Unfallstelle. An allen drei beteiligen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.