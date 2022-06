Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Wetzlar und Hüttenberg

Zwischen Wetzlar und Hüttenberg hat es einen Unfall gegeben, an dem zwei Autos beteiligt waren. Foto: VRM

WETZLAR/HÜTTENBERG - Zwischen dem Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach und Wetzlar kam es am 22. Juni gegen 18.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Wetzlar geriet mit seinem Auto in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Wagen einer 54-jährigen Frau aus Hüttenberg, die ihm aus Richtung Wetzlar entgegenkam. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Unfall zwischen Wetzlar und Hüttenberg: Eines der beschädigten Autos. (Foto: VRM)

Der Mann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (06441-9180).

