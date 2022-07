Toilettenwagen am Wetzlarer Festplatz Finsterloh brennt ab

Im Falle der mutmaßlichen Brandstiftung am Wetzlarer Festplatz Finsterloh sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WETZLAR - Auf dem Festplatz Finsterloh haben am Wochenende ein Dixi-Klo und ein Toilettenwagen gebrannt. Am Samstagabend, 23. Juli, gegen 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr nach Angaben der Polizei dorthin aus, da Unbekannte ein Dixi-Klo angezündet hatten. Um 21 Uhr brannte es erneut. Dieses Mal stand ein Toilettencontainer in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden: Eine Zeugin habe dort einen Jugendlichen beobachtet. Er war 14 oder 15 Jahre alt, von kräftiger Statur, etwa 1,70 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und hatte einen Rucksack dabei. Ob er im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist momentan nicht bekannt. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.