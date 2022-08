"Tom Pfeiffer Band" rockt bei "Live am Dom"

Großer Besucherandrang bei "Live am Dom": Die "Tom Pfeiffer Band" rockt in Wetzlar. Foto: Lothar Rühl

Das dritte Konzert der Reihe "Live am Dom" hat viele Musikfans nach Wetzlar gelockt. Zum Bergfest - drei weitere Konzerte folgen noch - waren bereits kurz nach Beginn rund 2000 Besucher vor Ort. "Die ,Tom Pfeiffer Band' habe ich noch nie live erlebt", erzählt Andrea Müller aus Weilrod-Hasselborn. Deshalb ist sie zum Domplatz gekommen. Seit 2014 ist sie jedes Jahr bei den sommerlichen Konzerten gewesen. "Ich habe Spaß am Tanzen", schildert die 57-Jährige, die meist vor der Bühne zu den Songs in Bewegung ist. "Bei den Konzerten habe ich viele neue Bekannt- und Freundschaften geschlossen", freut sich Müller. Als nie noch in Garbenheim und auch in Wetzlars Innenstadt wohnte, hat sie fast keines der Konzerte verpasst. Von Hasselborn aus wählt sie nun schon mal aus. Der Auftritt der Lindener Band mit Rockmusik der 70er und 80er hat auf jeden Fall ihren Geschmack getroffen.